Agricultura familiar registra alta histórica no crédito do Pronaf

247 - O Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026 alcançou, nos primeiros seis meses de execução, resultados inéditos na ampliação do crédito rural e na inclusão produtiva no campo. Entre julho e dezembro, foram realizadas 1.183.669 operações de financiamento, totalizando R$ 40,2 bilhões contratados. O volume representa crescimento de 20% em relação ao mesmo período da safra 2024/2025 e de 40% na comparação com 2022/2023.

Os dados constam de balanço divulgado pela Agência Gov, da EBC, com informações do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), e apontam para o fortalecimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) como principal instrumento de crédito voltado ao setor.

Expansão histórica do crédito rural

Além do aumento expressivo no volume de recursos, o Plano Safra apresenta avanços na distribuição do crédito, com maior participação de agricultores de menor renda, mulheres, jovens e beneficiários de linhas voltadas à agroecologia, à bioeconomia e à inclusão produtiva. O desempenho reforça o papel da agricultura familiar na produção de alimentos e no abastecimento do país.

Para o secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia, Vanderley Ziger, os resultados indicam uma mudança estrutural na política pública de financiamento rural. “Os resultados desses primeiros meses do Plano Safra mostram que o Pronaf deixou de ser apenas um instrumento de crédito. Estamos ampliando o acesso ao financiamento, chegando a quem mais precisa, fortalecendo a produção de alimentos, promovendo inclusão social e levando mais dignidade e qualidade de vida para as famílias do campo. Esse é um caminho consistente de desenvolvimento rural sustentável, com geração de renda e redução das desigualdades”, afirmou.

Pronaf consolida novo modelo de política pública

Durante encontro com agricultores familiares na Bahia, na última sexta-feira (23/1), o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou o fortalecimento das políticas públicas para o setor. “Em três anos de recriação do MDA pelo presidente Lula, temos deflação de alimentos no país. É o compromisso dele e nosso com a soberania alimentar. Para o presidente, reforma agrária é terra, mas também é desenvolvimento, produção de alimentos, agroecologia, cooperativas, mecanização e apoio à chegada do mercado dos produtos da agricultura familiar”, declarou.

Norte lidera crescimento regional do financiamento

A região Norte se destacou no início da safra, com 57,8 mil contratos firmados, aumento de 80,6% no número de operações em relação à safra anterior. O volume financiado alcançou R$ 3,3 bilhões, crescimento de 9,9% no valor contratado, refletindo o esforço de ampliar o alcance do crédito em regiões historicamente menos atendidas.

No recorte nacional, linhas estratégicas apresentaram crescimento expressivo. O Pronaf Agroecologia registrou aumento de 102,2% nas operações e de 73% no valor financiado, chegando a R$ 7,3 milhões. Já o Pronaf B, voltado às famílias de menor renda, alcançou 731.722 contratos, com crescimento de 60,1% no número de operações e de 52% no volume de recursos, totalizando R$ 5,1 bilhões.

Mulheres, jovens e inclusão produtiva

O Plano Safra também avançou no acesso ao crédito por mulheres e jovens. As mulheres responderam por 42% das operações realizadas em todas as linhas. O Pronaf Jovem apresentou crescimento de 1.555% no volume financiado, passando de R$ 518 mil para R$ 8,6 milhões.

Entre os públicos historicamente excluídos, os povos indígenas registraram aumento de 49,7% nas operações, com R$ 56,6 milhões financiados. Entre pescadores artesanais, o crescimento foi de 179,9% no número de contratos, alcançando R$ 127,7 milhões. Já os extrativistas contabilizaram R$ 8,28 milhões financiados, alta de 69,6% em relação à safra anterior.

Produção de alimentos e modernização no campo

Os financiamentos destinados à produção de alimentos cresceram de forma consistente. O crédito para hortaliças registrou aumento de 22,8% nas operações, somando R$ 600 milhões contratados. A fruticultura alcançou R$ 1,4 bilhão, enquanto a pesca e aquicultura apresentaram crescimento de 191,9% nos contratos, totalizando R$ 501,6 milhões.

A modernização segue como eixo estratégico do Plano Safra. Pelo Programa Mais Alimentos, o volume contratado chegou a R$ 8 bilhões, com aumento de 39,2% no número de operações. O financiamento de estufas para cultivo protegido passou de 10 mil para 28 mil contratos, alta de 169%, ampliando o acesso a tecnologias adequadas à agricultura familiar.

Nova fase do plano safra e participação social

Considerada a maior da história, a safra 2025/2026 conta com R$ 89 bilhões em recursos, sendo R$ 78,2 bilhões destinados ao Pronaf. O plano incorporou novas modalidades de crédito, como o Pronaf B Agroecologia, Pronaf Quintais Produtivos para Mulheres Rurais, Pronaf Conectividade e Pronaf Acessibilidade.

O balanço dos primeiros meses foi apresentado em evento realizado em 23 de janeiro, com a participação do Grupo de Trabalho criado em 2025 para a construção do Plano Safra. O grupo reúne representantes do MDA, de organizações da sociedade civil e de conselhos nacionais, garantindo a participação social no acompanhamento da política de crédito voltada à agricultura familiar.