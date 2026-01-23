‘O agro produz para exportar, e não para a gente comer’, diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas ao modelo predominante do agronegócio brasileiro nesta sexta-feira (23), durante discurso no 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), realizado em Salvador, na Bahia.

Ao falar aos participantes do encontro do MST, Lula destacou a diferença entre os destinos da produção agrícola no Brasil e afirmou: “O agro produz para exportar, e os pequenos produzem para a gente comer. Isso precisa ficar claro para a população brasileira”.

Levantamentos apresentados no Anuário Estatístico da Agricultura Familiar 2023 indicam a dimensão do setor no país. Se os agricultores familiares brasileiros formassem um país, eles ocupariam a oitava posição entre os maiores produtores de alimentos do mundo, mostrou um estudo publicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag) em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

De acordo com o anuário, o Brasil conta com cerca de 3,9 milhões de propriedades de agricultura familiar, número que corresponde a 77% de todos os estabelecimentos agrícolas existentes no território nacional. Em termos de área, essas propriedades ocupam 23% do total, o equivalente a aproximadamente 80,8 milhões de hectares.

O levantamento também aponta que a agricultura familiar responde por 23% do valor bruto da produção agropecuária brasileira e concentra 67% das ocupações no campo. Ao todo, são cerca de 10,1 milhões de trabalhadores envolvidos nessas atividades. A

A maior concentração está no Nordeste, com 46,6% dos ocupados, seguido pelas regiões Sudeste (16,5%), Sul (16%), Norte (15,4%) e Centro-Oeste (5,5%). Os dados têm como base pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A divulgação do anuário ocorre na mesma semana em que se celebra o Dia Internacional da Agricultura Familiar, comemorado em 25 de julho. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO/ONU) para reconhecer a contribuição do setor à segurança alimentar e ao desenvolvimento sustentável.

Papel do MST

Fundado há mais de quatro décadas, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra está organizado em 24 estados brasileiros, abrangendo as cinco regiões do país. O MST reúne cerca de 450 mil famílias que conquistaram acesso à terra por meio da mobilização e da organização dos trabalhadores rurais.

O movimento se define como uma organização social de caráter massivo e autônomo, com atuação voltada à articulação dos trabalhadores do campo e de outros setores da sociedade. Entre seus objetivos estão a defesa da reforma agrária e a construção de um projeto popular para o desenvolvimento do Brasil.

Agropecuária

No cenário econômico mais amplo, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou crescimento de 3,4% em 2024 em comparação com 2023. O avanço foi impulsionado principalmente pelos setores de Serviços, que cresceram 3,7%, e da Indústria, com alta de 3,3%. A agropecuária, por sua vez, apresentou retração de 3,2% no período.

Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado pelo IBGE, a queda no desempenho do setor agropecuário foi influenciada por condições climáticas adversas que afetaram culturas relevantes. As maiores reduções foram observadas na produção de soja, com recuo de 4,6%, e de milho, que registrou queda de 12,5% nas estimativas anuais.