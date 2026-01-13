BNDES amplia crédito rural com R$ 15,3 bilhões no Plano Safra

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou a ampliação da oferta de crédito rural no âmbito do Plano Safra 2025-2026, com a liberação adicional de R$ 15,3 bilhões. A medida fortalece o financiamento ao setor agropecuário e amplia o volume de recursos disponíveis para produtores rurais, cooperativas e agricultores familiares em todo o país.

A liberação foi confirmada nesta terça-feira (13) e detalha que, do total disponibilizado, R$ 10,4 bilhões serão direcionados às linhas voltadas para a agricultura empresarial, enquanto R$ 4,9 bilhões atenderão a agricultura familiar. Com isso, o volume de recursos ainda disponível nos Programas Agropecuários do Governo Federal (PAGF) operados pelo banco alcança R$ 20,1 bilhões, com prazo de utilização até junho de 2026.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o papel da instituição no apoio ao setor agropecuário. “Com a nova liberação de recursos para o Plano Safra 2025/26, o BNDES reafirma seu papel estratégico no governo do presidente Lula ao apoiar o agro brasileiro. São recursos para apoiar tanto aos pequenos e médios produtores quanto à agricultura empresarial. Crédito para investimento, inovação e sustentabilidade, fortalecendo a produção de alimentos e permitido que o setor siga como um dos principais motores do desenvolvimento do país”, afirmou.

Os recursos poderão ser utilizados para custeio e investimentos em diversas finalidades, como ampliação da produção, aquisição de máquinas e equipamentos, projetos de armazenagem e iniciativas voltadas à inovação. O crédito é acessado por meio de operações indiretas, realizadas pela rede de agentes financeiros credenciados.

No Plano Safra 2025-2026, o BNDES já aprovou R$ 26,4 bilhões no âmbito dos PAGF, atendendo a mais de 105 mil operações. Além dessas linhas, o banco mantém soluções próprias para garantir a oferta de crédito ao setor agropecuário ao longo de todo o ano, como o BNDES Crédito Rural, que na safra atual já soma R$ 4,4 bilhões em operações aprovadas.

Com a nova liberação, o banco reforça sua atuação como um dos principais financiadores do agronegócio brasileiro, ampliando o acesso ao crédito e sustentando investimentos que impactam diretamente a produção de alimentos e a economia do país.