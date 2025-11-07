China retoma importação de carne de frango do Brasil

Reuters - A China suspendeu uma proibição relacionada ao surto de gripe aviária no Brasil, informou a administração geral de alfândega do país em um aviso divulgado nesta sexta-feira.

A China decretou um embargo nacional sobre todas as importações de aves e produtos relacionados do Brasil devido a um surto de gripe aviária em maio.

A proibição foi revogada com efeito imediato "com base nos resultados da análise de risco", informou a agência alfandegária chinesa no comunicado, divulgado na sexta-feira, mas datado de 31 de outubro.

O Brasil, maior exportador mundial avícola e maior fornecedor de carne de frango da China, confirmou um foco de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul em meados de maio, o que provocou uma série de proibições comerciais.

O Brasil exportou carne de frango no valor de cerca de US$10 bilhões em 2024, representando cerca de 35% do comércio global, impactado tanto produtores como importadores.