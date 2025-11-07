Comércio exterior da China cresce 3,6% em dez meses e mantém ritmo constante

247 - O comércio exterior da China manteve um desempenho sólido nos primeiros dez meses de 2025, registrando um crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O volume total de importações e exportações atingiu 37,31 trilhões de yuans — o equivalente a cerca de US$ 5,24 trilhões — segundo dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas do país.

De acordo com o Global Times, o avanço demonstra a resiliência da segunda maior economia do mundo em meio às incertezas globais e à desaceleração da demanda internacional. O país continua a fortalecer suas redes comerciais, especialmente com as nações integrantes da Iniciativa do Cinturão e Rota, projeto estratégico que amplia a cooperação econômica entre a China e diversos parceiros da Ásia, África, Europa e América Latina.

As trocas comerciais com esses países somaram 19,28 trilhões de yuans, alta de 5,9% em comparação ao mesmo período de 2024, o que representa 51,7% do total do comércio exterior chinês. O crescimento reflete o papel cada vez mais relevante da iniciativa na diversificação dos fluxos comerciais e na expansão das rotas logísticas internacionais.

O setor privado chinês também teve papel de destaque. As empresas privadas responderam por 21,28 trilhões de yuans do comércio total, registrando um aumento anual de 7,2%. Esse desempenho reforça a vitalidade do empreendedorismo doméstico e a capacidade de adaptação do setor produtivo às mudanças nos mercados globais.

Somente em outubro, o volume total do comércio internacional da China alcançou 3,7 trilhões de yuans. As exportações representaram 2,17 trilhões de yuans, enquanto as importações chegaram a 1,53 trilhão de yuans, evidenciando a manutenção de um saldo positivo na balança comercial.