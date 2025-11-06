Mecanismo de parceria de mídia do Sul Global é lançado em Xi’an com apoio de líderes de 40 países

247 – A Reunião de Inauguração do Mecanismo de Parceria de Mídia do Sul Global e 13º Fórum Global de Mídia em Vídeo foram realizados na quinta-feira (6) em Xi’an, capital da província chinesa de Shaanxi, reunindo mais de 300 convidados de 40 países e regiões. Entre os participantes estavam chefes de organizações internacionais, representantes de meios de comunicação, como Leonardo Attuch, fundador e editor-responsável pelo Brasil 247, e diplomatas estrangeiros. As informações são da CGTN.

O evento marcou o lançamento oficial do Mecanismo de Parceria de Mídia do Sul Global, iniciativa da China Media Group (CMG) voltada a fortalecer a cooperação entre mídias de países em desenvolvimento e a construção de uma ordem de comunicação internacional mais justa, diversa e inclusiva.

Mensagens de apoio de líderes internacionais

O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, afirmou em carta de felicitação que a iniciativa da CMG “marca um passo importante rumo à construção de um cenário de comunicação global mais justo, diverso e inclusivo”. Segundo ele, “como membro do Sul Global, o Paquistão sempre atribuiu grande importância e apoio ativo ao aprofundamento da cooperação Sul-Sul e à promoção dos intercâmbios culturais e entre os povos”.

Zardari destacou que “a cooperação entre as mídias serve como uma ponte de comunicação e um meio essencial para promover a paz e o desenvolvimento”. Ele desejou “frutos abundantes à conferência e sua contribuição para um ambiente midiático global mais harmonioso e equilibrado”.

O presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, ressaltou em sua mensagem que “à medida que o cenário internacional passa por transformações profundas, a influência dos países do Sul Global continua a crescer”. Para ele, “a iniciativa da CMG de criar e promover ativamente o Mecanismo de Parceria de Mídia do Sul Global impulsionará de forma significativa a cooperação entre as mídias internacionais, ampliará os canais de intercâmbio multissetorial e fortalecerá a coordenação e a sinergia necessárias”.

Dissanayake acrescentou que “ao promover um amplo consenso por meio de uma nova agenda, o mecanismo abrirá novos caminhos para o desenvolvimento global”, e desejou “pleno sucesso ao evento”.

O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, destacou a relevância e as perspectivas promissoras da iniciativa, afirmando que o encontro “promoverá ainda mais o diálogo e o intercâmbio, construirá pontes de entendimento e cooperação e fortalecerá os laços entre as nações”. Orsi afirmou que “os resultados da conferência contribuirão para aprimorar o sistema de governança global e defender a justiça e a equidade internacionais”. Ele completou: “Nesse processo, o Uruguai estará ombro a ombro com a China, avançando juntos”.

Compromisso da China com o desenvolvimento midiático

O secretário do Comitê Provincial do Partido Comunista da China em Shaanxi, Zhao Yide, afirmou que a província “tem seguido ativamente as leis e tendências do desenvolvimento midiático, acelerando a construção de um sistema de comunicação de mídia integrada e aprimorando a originalidade, a capacidade de interação e o papel das mídias na governança e na abertura”.

Zhao destacou que esses esforços visam “fornecer forte impulso espiritual e apoio da opinião pública para o desenvolvimento de alta qualidade e a modernização”.

Já o presidente da China Media Group, Shen Haixiong, enfatizou que “o mundo entrou em um novo período de turbulência e transformação”, e que, neste contexto, “a Iniciativa de Governança Global proposta pela China responde diretamente às necessidades mais prementes dos países do Sul Global”.

Shen explicou que a CMG criou o mecanismo “para trabalhar com parceiros de mídia da China e de outros países na exploração da responsabilidade dos meios de comunicação na governança global”. Segundo ele, “é com essa base que devemos defender o profissionalismo jornalístico, abraçar a transformação tecnológica, construir pontes para o diálogo e concentrar-nos na cooperação para o desenvolvimento”.

Ele lembrou ainda que, durante a Quarta Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China, “foi apresentado um plano para o desenvolvimento do país nos próximos cinco anos” e que “a modernização chinesa representa uma oportunidade significativa para o desenvolvimento global”. Shen concluiu: “A CMG está pronta para trabalhar lado a lado com seus parceiros de mídia do Sul Global, contribuindo com sabedoria e força para construir uma ordem mundial mais justa, inclusiva e melhor”.

Cooperação internacional e lançamento do mecanismo

O lançamento do Mecanismo de Parceria de Mídia do Sul Global foi realizado em conjunto por Shen Haixiong, autoridades da província de Shaanxi, Fan Yun (vice-editora-chefe da CMG e editora-chefe da CGTN) e representantes de países como República Democrática do Congo, Vietnã, Quirguistão e Quênia, além de líderes de alianças regionais de mídia — incluindo a União de Radiodifusão da Ásia-Pacífico, a União de Radiodifusão dos Estados Árabes, a Aliança de Informação da América Latina e a União de Radiodifusão do Caribe.

O mecanismo se baseia nos princípios de “construção conjunta e benefícios compartilhados, confiança e assistência mútuas, busca de pontos comuns preservando diferenças e cooperação diversificada”. Até o momento, 528 organizações de mídia de 114 países e regiões já aderiram à iniciativa. Uma dessas organizações é o Brasil 247.

Debates e perspectivas sobre o papel da mídia do Sul Global

Durante as discussões, o ex-primeiro-ministro da Jordânia e pesquisador da Harvard Kennedy School, Omar Razzaz, afirmou que “como membro comprometido do Sul Global, a Jordânia acredita firmemente que a unidade e a colaboração são o único caminho para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades”. Ele destacou que o novo mecanismo “não é apenas uma plataforma de diálogo, mas também uma aliança de ação que reúne sabedoria e consolida forças”.

Razzaz acrescentou: “Por meio desse mecanismo, as organizações de mídia de diferentes países podem transcender as diferenças regionais e culturais e fortalecer o poder discursivo internacional do Sul Global”.

O ministro da Comunicação e porta-voz do governo da República Democrática do Congo, Patrick Muyaya, afirmou que “as mídias do Sul Global devem deixar de ser meras observadoras das narrativas mundiais para se tornarem protagonistas de suas próprias histórias”.

Ele destacou que “a criação do Mecanismo de Parceria de Mídia do Sul Global é uma resposta proativa às necessidades desta era e um importante instrumento para aprimorar capacidades midiáticas, aprofundar a cooperação na produção de conteúdo e estimular a inovação”. Muyaya reforçou que o mecanismo “permitirá uma colaboração prática baseada na igualdade e na confiança mútua, preservando a independência e o aprendizado recíproco entre os países”.

O diretor-geral da Televisão do Vietnã (VTV), Nguyen Thanh Lam, declarou que, com o novo mecanismo, “as mídias dos países do Sul Global aprofundarão ainda mais o aprendizado mútuo, o compartilhamento de experiências e a cocriação de conteúdos, amplificando as vozes da unidade, responsabilidade e inovação perante o público mundial”.

Ele destacou ainda que, ao seguir o espírito de “consulta, contribuição e benefícios compartilhados”, “cada história contada em conjunto pelas mídias parceiras ajudará a fortalecer o poder brando dos países do Sul Global e a promover um mundo mais inclusivo e harmonioso”.

O diretor da Agência de Notícias Kabar, do Quirguistão, Mederbek Shermetaliev, afirmou que “reforçar a comunicação e a cooperação entre as mídias do Sul Global contribui para uma ordem internacional de comunicação mais justa e equilibrada, além de promover o diálogo entre civilizações e fortalecer as relações de amizade entre os povos”.

Shermetaliev completou: “O mecanismo se compromete a garantir que as vozes de todos os países sejam plenamente ouvidas e a servir como plataforma fundamental para um desenvolvimento equilibrado do cenário midiático global”.

A diretora da Kenya Broadcasting Corporation (KBC), Agnes Kalekye Nguna, declarou que “os países africanos desejam usar suas próprias vozes para contar suas histórias e transmitir uma imagem verdadeira e abrangente do continente”.

Ela agradeceu ao novo mecanismo “por oferecer oportunidades valiosas às mídias africanas, permitindo que a África deixe de sussurrar nos cantos ou mendigar um espaço em torno da fogueira de outros”. Nguna concluiu: “A KBC participará ativamente desse mecanismo, trabalhando lado a lado com as mídias do Sul Global para iluminar a luz da justiça, da igualdade e da diversidade”.

O CEO da Empresa Nacional de Rádio e Televisão da Bolívia, Jorge Palenque, destacou que a Quarta Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China “enviou um forte sinal de continuidade na política de abertura de alto nível e de compartilhamento de oportunidades com o mundo”.

Segundo Palenque, “isso inspira as mídias do Sul Global a construir um modelo de comunicação mais cooperativo, unido e orientado por interesses comuns”. Ele afirmou que o encontro “é de grande importância, pois leva todos os participantes a repensarem o papel das mídias do Sul Global no campo da comunicação e a trabalharem juntos por um sistema de governança midiática mais equilibrado”.

Novas iniciativas e conquistas anunciadas

Durante o evento, foi inaugurado o Centro de Treinamento de Mídia do Sul Global, estabelecido pela CMG em parceria com universidades chinesas e estrangeiras e com veículos de comunicação de países em desenvolvimento. O centro, localizado em Sanya, na província de Hainan, lançará programas de capacitação voltados à troca prática de talentos e à formação de novos profissionais de mídia.

A CGTN, braço internacional da CMG, também lançou três canais verticais de streaming gratuitos (Free Ad-Supported Streaming TV – FAST): Finanças, Cultura e Turismo e Documentário. Disponíveis em 15 plataformas internacionais, os canais oferecerão ao público global uma experiência audiovisual mais rica e profissional.

Entre os resultados apresentados no encontro, destacam-se o Livro Azul “Como o Sul Global vê o Mundo”, que compila percepções de países em desenvolvimento sobre desafios globais como pobreza, segurança alimentar e estabilidade; o programa coproduzido “Vozes do Sul Global”, voltado à governança global; e a Plataforma Inteligente de Compartilhamento de Mídia do Sul Global, desenvolvida pela Agência Internacional de Vídeos da CMG para aumentar a eficácia comunicativa por meio da tecnologia.

O evento também apresentou o projeto “Program de Co-Criação do Sul Global”, que celebra a cultura e a diversidade dos países do Sul Global por meio de narrativas visuais. E, simbolizando a integração entre tecnologia e cultura, Xi’an revelou a persona digital com inteligência artificial “A-Yong”, capaz de se comunicar em centenas de idiomas e de apresentar ao mundo a herança cultural e o encanto da antiga cidade chinesa.