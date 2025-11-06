CMG promove criação do Mecanismo dos Parceiros de Mídia do Sul Global

CGTN – A Reunião Inaugural do Mecanismo dos Parceiros de Mídia do Sul Global e o 13º Fórum Global de Mídia de Vídeo foram realizados nesta quinta-feira (6) na cidade chinesa de Xi’an, capital da província de Shaanxi. Promovido pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), o evento contou com a presença de cerca de 300 convidados de mais de 40 países e regiões, recebendo carta de felicitações dos presidentes do Paquistão, Asif Ali Zardari, do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, e do Uruguai ,Yamandú Orsi.

O vice-ministro do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, proferiu palavras e lembrou que o presidente chinês, Xi Jinping, formulou uma "Iniciativa de Governança Global" no momento em que o mundo está entrando em um novo período de turbulência e mudança e ela aborda diretamente as necessidades práticas mais urgentes dos países do Sul Global. Neste contexto, o CMG promoveu a criação do mecanismo dos Parceiros de Mídia do Sul Global, visando explorar, em conjunto, as responsabilidades da mídia na governança global com colegas chineses e estrangeiros.

Shen Haixiong sublinhou a defesa do profissionalismo jornalístico e sugeriu que o setor abrace a mudança tecnológica, construa pontes para o diálogo e foque na cooperação para o desenvolvimento. Ele apresentou que durante a 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do PCCh, Xi Jinping liderou a elaboração de um novo plano de desenvolvimento do país para os próximos cinco anos.

Ao indicar que a modernização chinesa representa uma oportunidade significativa para o desenvolvimento global, Shen Haixiong assinalou que o CMG está disposto a colaborar com seus parceiros de mídia do Sul Global e avançar juntos para contribuir com sabedoria e força jornalística na construção de uma ordem mundial mais justa, inclusiva e bela.

Baseado nos princípios de construção conjunta e compartimento, confiança e apoio mútuos, busca de pontos em comum respeitando as diferenças e cooperação diversificada, o mecanismo dos Parceiros de Mídia do Sul Global tem como objetivos aprofundar as cooperações entre os meios de comunicação do Sul Global e reforçar o poder de voz do bloco. Atualmente, 528 organizações de comunicação social de 114 países e regiões aderiram.

