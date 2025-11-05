Brasil 247 estreita parceria para difusão de conteúdos sobre a China no Brasil

247 - Em 3 de novembro, o presidente do Grupo Brasil 247, Leonardo Attuch, foi recebido em Pequim por Chang Bo, diretor do Escritório de Publicações Estrangeiras da China (China Foreign Languages Publishing Administration). O encontro consolidou um novo marco na cooperação entre os meios de comunicação e os centros de pesquisa dos dois países, com foco na difusão de conteúdos sobre a China no Brasil e sobre o Brasil na China.

A reunião contou também com a presença de Li Yafang, vice-editora-chefe do Escritório e presidente do Instituto da China Contemporânea e do Mundo, além de representantes do Departamento de Cooperação Internacional, do China Internet Information Center e do Centro de Comunicação das Américas (Beijing Review).

Amizade e cooperação estratégica

Durante o encontro, Chang Bo destacou que Brasil e China, os maiores países em desenvolvimento de seus respectivos hemisférios e importantes mercados emergentes, compartilham amplos interesses e vasto espaço de cooperação.

Ele afirmou que a mídia e os centros de pesquisa são pontes insubstituíveis para promover o entendimento entre os povos e o diálogo entre civilizações, contribuindo para o fortalecimento das relações bilaterais. “O Escritório de Publicações Estrangeiras valoriza profundamente a parceria com o Brasil 247 e está disposto a trabalhar lado a lado com a parte brasileira para intensificar o diálogo entre os meios de comunicação e os institutos de pesquisa”, disse Chang Bo.

Segundo ele, o objetivo é compartilhar experiências de desenvolvimento, construir consensos e contar bem a história de amizade entre os dois países, contribuindo com sabedoria e energia para a construção de uma comunidade de destino compartilhado entre Brasil e China.

Intercâmbio cultural e produção conjunta

O presidente do Grupo Brasil 247, Leonardo Attuch, expressou admiração pelos avanços da China e destacou o interesse brasileiro em aprofundar as trocas culturais e informativas.

Attuch afirmou que o Brasil 247 deseja expandir a cooperação prática com o Escritório de Publicações Estrangeiras nas áreas de reportagens conjuntas, compartilhamento de conteúdo, debates acadêmicos, publicação e distribuição de livros, criando novos canais de comunicação e conhecimento entre as duas sociedades.

“O Brasil 247 está comprometido em apresentar uma visão realista, ampla e equilibrada da China ao público brasileiro, mostrando suas transformações e conquistas, e fortalecendo os laços entre nossos povos”, disse Attuch.

O encontro simboliza o fortalecimento do diálogo entre Brasil e China no campo da comunicação e das ideias, reafirmando o compromisso comum com uma cooperação baseada no respeito, na verdade e na construção de pontes culturais duradouras.