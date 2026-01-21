China retomará importação de carne de frango do Rio Grande do Sul

Por Ana Mano

SÃO PAULO, 20 Jan (Reuters) - A China decidiu reabrir seu mercado para importação de carne de frango do Estado do Rio Grande do Sul, encerrando uma suspensão imposta em 2024, informaram nesta terça-feira o Ministério da Agricultura brasileiro e a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

A China é um dos principais destinos das exportações brasileiras de frango.

O embargo foi inicialmente imposto em julho de 2024, após a confirmação de um caso de doença de Newcastle em uma granja comercial no Estado.

O Ministério da Agricultura informou em comunicado que recebeu notificação da China suspendendo as restrições anteriormente impostas às exportações de aves do Rio Grande do Sul.

O processo de reabertura envolveu a comprovação de medidas de controle e erradicação alinhadas aos protocolos internacionais de saúde animal, afirmou a ABPA.

O portal Globo Rural noticiou a medida mais cedo, citando autoridades brasileiras.

(Por Ana Mano e Isabel Teles)