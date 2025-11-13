Conab prevê safra de 354,8 milhões de toneladas em 2025/26

247 - A nova projeção da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indica que a safra brasileira de grãos 2025/26 deve atingir 354,8 milhões de toneladas. O número revela estabilidade em comparação ao primeiro levantamento do órgão, que havia estimado 354,7 milhões de toneladas. Apesar da estabilidade na produção, a estimativa é de que haja um aumento de 3,3% na área total cultivada, agora projetada em 84,4 milhões de hectares. A Conab ressalta que mantém o monitoramento constante das condições climáticas, especialmente após eventos adversos registrados em estados como Paraná, Mato Grosso e Goiás.

Avanço da soja impulsiona área plantada

A soja deve ocupar 49,1 milhões de hectares na temporada 2025/26, crescimento de 3,6% frente ao ciclo anterior. A produção estimada é de 177,6 milhões de toneladas. Embora o plantio siga dentro da média histórica dos últimos cinco anos, a falta de chuvas em Goiás e Minas Gerais tem retardado a semeadura.

Em Mato Grosso, a instabilidade climática observada em outubro comprometeu o desenvolvimento inicial de áreas plantadas mais cedo, reduzindo a população de plantas por hectare e afetando o estabelecimento inicial da oleaginosa.

Milho recua, mas primeira safra cresce

A produção total de milho está estimada em 138,8 milhões de toneladas, uma queda de 1,6% em relação ao ciclo 2024/25. A primeira safra, entretanto, deverá ter expansão de 7,1% na área cultivada, alcançando 25,9 milhões de toneladas.

O plantio já cobre 47,7% da área prevista, proporção superior à média dos últimos cinco anos. No Sul, períodos de baixas temperaturas retardaram o desenvolvimento das lavouras, enquanto no Paraná algumas áreas sofreram danos decorrentes de chuvas intensas, ventos fortes e granizo ocorridos no início de novembro.

Arroz e feijão registram retração

A Conab projeta uma redução significativa para o arroz: a produção deve ficar em 11,3 milhões de toneladas, queda de 11,5% diante da diminuição da área plantada. No Rio Grande do Sul, principal polo produtor, a semeadura já ultrapassa 78%, apesar dos atrasos causados por chuvas persistentes.

Para o feijão, a expectativa total das três safras é de 3,1 milhões de toneladas, nível semelhante ao ciclo anterior. A primeira safra deve encolher 7,3% em área e 8% em volume produzido, chegando a 977,9 mil toneladas.

Culturas de inverno sentem efeitos da redução de insumos

A produção de trigo está estimada em 7,7 milhões de toneladas. Apesar das boas condições climáticas na fase de desenvolvimento, a redução nos investimentos em insumos — especialmente fertilizantes e defensivos — comprometeu o potencial produtivo, resultando em espigas menores e com menos grãos. No Paraná, parte das lavouras ainda pode ser afetada pelas chuvas intensas registradas no início de novembro.

Mercado projeta alta no consumo interno e nas exportações

A Conab projeta que o consumo interno de milho alcance 94,6 milhões de toneladas em 2025/26, impulsionado pela maior utilização do cereal na produção de etanol. As exportações também devem crescer e podem chegar a 46,5 milhões de toneladas.

No caso da soja, o Brasil tende a ampliar ainda mais sua participação no mercado global. Com a queda das exportações dos Estados Unidos, a demanda internacional em alta e a perspectiva de maior produção nacional, as vendas externas brasileiras podem alcançar 112,1 milhões de toneladas, aumento de 5,11% frente à safra passada. O volume destinado ao esmagamento deve chegar a 59,37 milhões de toneladas em 2026, reflexo do aumento da mistura obrigatória de biodiesel e da demanda por proteína vegetal.