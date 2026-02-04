Empresas do agro avançam para novos mercados, aponta consultoria

247 - A 29ª edição da Global CEO Survey, da PwC (PricewaterhouseCoopers), mostrou que 50% das empresas do agro brasileiro passaram a atuar em novas áreas de negócios nos últimos cinco anos. A porcentagem é quase idêntica à média nacional de todos os setores (51%), mas está acima da média global (42%), apontaram os dados divulgados pela consultoria. Os relatos foram publicados no Globo Rural.

Foram entrevistados 4,4 mil líderes empresariais (CEOs) de diferentes setores, em 95 países, incluindo o Brasil. A PwC Brasil não disse quantos executivos ouviu no país, mas disse que 20% deles representam o agronegócio.

Sócia e líder de agronegócio da PwC Brasil, Mayra Theis mencionou o caso do setor sucroenergético, que, além de gerar energia elétrica e produzir etanol e açúcar, tem investido em tecnologias para a produção de biogás. “Tecnologia e busca por sustentabilidade têm impulsionado a migração das receitas. O agronegócio está diversificando sua atuação para competir melhor”, disse.

Inteligência Artificial

As estatísticas mostraram que, no Brasil, 33% dos CEOs do agronegócio disseram ter detectado aumento de receita em virtude do uso de inteligência artificial (IA). A média global é de 29%. Outros 58% afirmaram ter pouca ou nenhuma alteração na receita. Conforme a pesquisa, 33% dos CEOs brasileiros também relataram que o uso de IA ajudou a reduzir gastos, e 48%, que houve pouca ou nenhuma mudança.

Para 60% dos CEOs brasileiros do agronegócio, as empresas necessitarão de menos profissionais em começo de carreira nos próximos três anos por causa da IA. Um terço desse grupo prevê a redução de mais de 16% no quadro de funcionários.

Os executivos acreditam que a redução de pessoal será menor nos cargos de nível médio e sênior. “Existe um avanço, mas ainda há um longo caminho para que a maioria perceba ganhos com a IA”, afirmou Theis.