Imea eleva produtividade da soja de MT e vê safra acima de 50 mi toneladas

SÃO PAULO, 2 Fev (Reuters) - O Mato Grosso deverá voltar a colher uma safra de soja acima de 50 milhões de toneladas em 2025/26, estimou nesta segunda-feira o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), ao elevar as expectativas de produtividade diante dos resultados obtidos com a colheita em andamento.

A produtividade média projetada foi reajustada para 64,73 sacas por hectare, alta de 7,06% em relação à estimativa anterior, mas ainda abaixo do recorde visto na safra passada (66,29 sacas/ha).

A alta acontece "sobretudo diante do bom desempenho das áreas já colhidas", disse o Imea em relatório.

O instituto ligado aos produtores afirmou que o ajuste foi feito a partir das informações agronômicas, por meio do projeto Imea em Campo, que está monitorando as lavouras desde dezembro. A colheita no Estado, maior produtor brasileiro, atingiu cerca de 25% da área semeada, informou o órgão na sexta-feira.

Com a reavaliação produtiva, o Imea estimou a safra mato-grossense em 50,5 milhões de toneladas, o que seria uma queda de 0,74% ante o recorde do ciclo passado.

Consultorias privadas também vêm reavaliando as suas projeções de safra para cima. Nesta segunda-feira, a Céleres e a StoneX elevaram suas projeções para mais de 181 milhões de toneladas no Brasil, maior produtor e exportador global da commodity.

Para as próximas semanas, o cenário da safra permanece majoritariamente favorável em Mato Grosso, "com expectativa de bom ritmo de colheita", acrescentou o Imea.

As previsões meteorológicas atuais não indicam volumes expressivos de chuva, reduzindo o risco de perdas operacionais na colheita, ressaltou o instituto.

No entanto, eventuais revisões negativas nos números podem ocorrer caso haja uma mudança significativa no padrão climático.

Para o milho segunda safra, que está em processo de plantio, o Imea manteve a área em 7,39 milhões de hectares, um crescimento de 1,83% em relação à safra anterior, associado "principalmente à ampliação da capacidade produtiva das usinas de etanol ao longo dos últimos anos, o que tem elevado a demanda pelo cereal".

A produção de milho para a safra 2025/26 em Mato Grosso está estimada em 51,72 milhões de toneladas, uma redução de 6,70% em comparação com a temporada anterior, já que o número ainda leva em consideração a média da produtividade das últimas três safras, e não os elevados resultados do ciclo passado.

ALGODÃO

A área de cultivo de algodão em Mato Grosso foi projetada em 1,42 milhão de hectares, redução de 0,83% em relação à estimativa passada e de 8,06% no comparativo com a safra 2024/25.

"De modo geral, a nova projeção segue a tendência da intenção do cotonicultor em reduzir a área de algodão para o ciclo, pautada principalmente pelo maior custo de produção em relação à safra 2024/25, e, consequentemente, as margens mais apertadas", explicou o Imea.

O Mato Grosso, também o maior produtor de algodão do Brasil, deverá produzir 2,56 milhões de toneladas em 2025/26, queda de 15,16% no comparativo anual.

O Imea ponderou que a semeadura se encontra adiantada em relação ao observado no ciclo passado, de modo que mais de dois terços da área projetada foi semeada dentro da janela climática ideal, ao contrário do registrado na safra 2024/25.

(Por Roberto Samora)