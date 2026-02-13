Lula leva exportação de carne bovina à Coreia do Sul

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca na próxima semana para uma agenda oficial na Ásia com foco na ampliação das relações comerciais, tendo como prioridade a negociação para exportação de carne bovina brasileira à Coreia do Sul, segundo o Metrópoles.

A visita integra um roteiro que prevê compromissos entre os dias 17 e 24 de fevereiro, com passagens pela Índia e pela Coreia do Sul. Interlocutores ligados às tratativas afirmam que o governo brasileiro pretende avançar em um acordo aguardado há décadas, mas que enfrenta entraves internos no país asiático

A primeira etapa da viagem ocorrerá na Índia, entre 17 e 21 de fevereiro. No país, Lula deve se reunir com a presidente Droupadi Murmu e com o primeiro-ministro Narendra Modi. Em seguida, o presidente brasileiro segue para Seul, onde será recebido pelo presidente sul-coreano Lee Jae Myung

Carne bovina brasileira enfrenta resistência na Coreia do Sul

As negociações para a entrada da carne bovina brasileira no mercado sul-coreano se arrastam há 25 anos sem avanços concretos. Diplomatas sul-coreanos relatam que, além de o mercado ser considerado restrito, há forte oposição de produtores locais à abertura comercial

Uma fonte com conhecimento das negociações afirmou: “O Brasil está batendo na nossa porta para destravar este acordo, mas há uma grande resistências dos nossos produtores locais”. A declaração evidencia o principal obstáculo enfrentado pelo governo brasileiro nas tratativas

Brasil domina mercado de frango no país asiático

Apesar das dificuldades envolvendo a carne bovina, o Brasil mantém posição consolidada no fornecimento de frango à Coreia do Sul. Atualmente, mais de 80% das importações sul-coreanas do produto têm origem no mercado brasileiro.

No campo comercial, a relação bilateral movimentou cerca de US$ 10,8 bilhões no último ano. Desse total, US$ 5,5 bilhões correspondem a exportações brasileiras, enquanto US$ 5,3 bilhões referem-se a produtos sul-coreanos importados pelo Brasil

Ampliação da cooperação econômica

Conforme o Itamaraty, a agenda presidencial em Seul não se limitará ao debate sobre a carne bovina. A comitiva brasileira também pretende discutir a ampliação do comércio e da cooperação em áreas estratégicas como desenvolvimento agrário, aviação, ciência e tecnologia, comércio e cooperação financeira

A viagem ocorre em meio ao esforço do governo federal para diversificar mercados e fortalecer parcerias econômicas na Ásia, considerada uma região estratégica para a expansão das exportações brasileiras