Brasil e Índia fecham acordo sobre terras raras na visita de Lula a Nova Délhi

247- Brasil e Índia vão firmar, na próxima semana, um acordo de cooperação em minerais críticos e terras raras durante a visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Nova Délhi. As informações foram divulgadas pela Agência EFE.

Segundo o Itamaraty, o entendimento segue a diretriz de agregar valor à produção nacional e ampliar parcerias internacionais. Em entrevista coletiva, a diretora para Ásia e Pacífico da chancelaria, Susan Klebank, resumiu o foco da política setorial ao afirmar: “dar prioridade, abrir-se à cooperação internacional e trazer valor agregado à produção nacional. Não só extrair o mineral, mas também processá-lo aqui”. A fala reforça a intenção de ir além da exportação de matéria-prima e estimular etapas industriais no próprio país.

O Brasil detém as segundas maiores reservas de terras raras do mundo e busca, ao mesmo tempo, elevar exportações e diversificar parceiros. A estratégia inclui evitar acordos de exclusividade e ampliar o leque de cooperação tecnológica e industrial, num mercado considerado estratégico para cadeias de energia, defesa e alta tecnologia.

O pacto sobre minerais críticos será um dos onze instrumentos a serem assinados entre 18 e 21 de fevereiro. Nos dois primeiros dias, Lula participa da Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial; nos dois seguintes, cumpre agenda de visita de Estado. Entre os demais documentos previstos estão a Associação Digital para o Futuro e a ampliação do prazo de vistos de turismo de cinco para dez anos.

Outro destaque é o acordo para impulsionar a colaboração entre a Embraer e a Adani Defence & Aerospace, com foco na construção de aeronaves no país asiático. A iniciativa sinaliza a tentativa de aproximar cadeias produtivas e estimular investimentos cruzados em setores de maior valor agregado.

Na frente comercial, o governo brasileiro pretende usar a viagem para destravar negociações de ampliação do acordo de comércio preferencial entre o Mercosul e a Índia, uma das prioridades do bloco sul-americano para os próximos meses.

A agenda política inclui encontro bilateral com o primeiro-ministro Narendra Modi e um jantar oferecido pela presidente Droupadi Murmu. De acordo com Klebank, “Lula e o primeiro-ministro Modi terão oportunidade de intercambiar impressões sobre a conjuntura mundial, em particular os desafios ao multilateralismo e ao comércio internacional”, em referência ao ambiente de tensões comerciais globais.

Os dois países também devem reiterar posições comuns sobre a reforma das Nações Unidas, especialmente do Conselho de Segurança, instância à qual Brasil e Índia aspiram ingressar como membros permanentes. “Os dois líderes também deverão reiterar seu compromisso com a paz em Gaza, com respeito à soberania das nações e à democracia”, acrescentou a diplomata.

Membros dos fóruns BRICS e IBAS, Brasil e Índia mantêm parceria estratégica desde 2006. Para o Itamaraty, a relação vive fase de “ascensão” e ganha ainda mais peso em um cenário de incertezas globais, no qual a coordenação econômica e tecnológica tende a se tornar um diferencial competitivo.