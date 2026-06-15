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      Mapa amplia abastecimento de vacinas para a pecuária

      Mais de 3,1 milhões de doses contra clostridioses foram disponibilizadas ao mercado entre 1º e 12 de junho

      Pecuária (Foto: Agência Brasil)
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      247 - O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou que mais de 3,1 milhões de doses de vacinas contra clostridioses foram disponibilizadas no mercado brasileiro entre os dias 1º e 12 de junho de 2026. Segundo a CNN Brasil, o volume colocado à disposição dos produtores rurais nesse período foi integralmente composto por vacinas importadas.

      As clostridioses são doenças bacterianas que atingem principalmente bovinos, ovinos e caprinos. De acordo com o ministério, essas enfermidades podem provocar perdas econômicas relevantes devido à elevada mortalidade dos animais infectados.

      Medidas para ampliar a oferta

      Em meio à demanda por imunizantes veterinários, o Mapa afirmou que mantém atuação permanente junto à indústria de insumos veterinários para ampliar a disponibilidade de vacinas no país. Entre as ações adotadas estão o incentivo à ampliação da produção nacional, a viabilização de importações e a aceleração dos processos de fiscalização e liberação dos produtos.

      Segundo o ministério, as medidas buscam assegurar o abastecimento do mercado e atender às necessidades dos pecuaristas, especialmente durante o fortalecimento das estratégias de prevenção sanitária dos rebanhos. A pasta não informou quais fabricantes forneceram as doses importadas nem os países de origem dos imunizantes disponibilizados no período.

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