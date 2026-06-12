Alckmin busca apoio da Comissão Europeia contra veto à carne brasileira

247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) solicitou apoio da Comissão Europeia para tentar reverter a decisão da União Europeia que excluiu o Brasil da lista de países autorizados a exportar determinados produtos de origem animal ao bloco. A medida pode atingir carnes bovina e de frango, pescado e mel, com impacto estimado de quase US$ 2 bilhões por ano nas exportações brasileiras, informa a Folha de São Paulo.

O pedido foi feito nesta quinta-feira (11), durante reunião de Alckmin com Henna Virkkunen, vice-presidente executiva da Comissão Europeia para a Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia, e Marian Schuegraf, embaixadora da União Europeia no Brasil. O vice-presidente brasileiro pediu empenho de Virkkunen para mediar uma solução junto ao bloco europeu.

A União Europeia oficializou a retirada do Brasil da lista em documento publicado no último dia 5. A justificativa está relacionada às regras europeias contra o uso excessivo de antimicrobianos na pecuária. A decisão passará a valer em 3 de setembro.

A restrição preocupa o governo brasileiro por atingir setores relevantes da pauta exportadora. Além das carnes de boi e frango, a medida inclui produtos como pescado e mel, ampliando o alcance econômico da decisão europeia sobre a produção nacional.

Durante o encontro, Virkkunen se comprometeu a dar prioridade ao tema. A sinalização é considerada importante pelo governo brasileiro diante do prazo para entrada em vigor da medida e do potencial prejuízo às vendas externas do país.

A vice-presidente executiva da Comissão Europeia cumpre agenda no Brasil e estará no Palácio do Itamaraty nesta sexta-feira (12), quando deve assinar uma parceria digital entre a União Europeia e o Brasil.

O acordo prevê cooperação bilateral em áreas como inovação, regulação de inteligência artificial, computação de alto desempenho, governança de dados, assinaturas digitais e serviços digitais.

A tentativa de reverter o veto ocorre em meio ao esforço do governo brasileiro para preservar mercados estratégicos e evitar perdas bilionárias ao agronegócio. A decisão europeia, caso mantida, poderá afetar diretamente a competitividade de produtos brasileiros no bloco a partir de setembro.