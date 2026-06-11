Rússia reconhece território brasileiro como área livre de febre aftosa sem vacinação

247 - As autoridades sanitárias da Rússia anunciaram, na quinta-feira (11), o reconhecimento de todo o território brasileiro como área livre de febre aftosa sem vacinação. A decisão acompanha o novo status sanitário concedido ao Brasil pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e representa um avanço nas relações sanitárias e comerciais entre os dois países. As informações são da CNN Brasil.

O reconhecimento resulta de ações conduzidas em conjunto pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE). A medida reflete os avanços obtidos pelo Brasil na área de saúde animal e a confiança das autoridades russas no sistema nacional de defesa agropecuária.

Com a decisão, o Brasil amplia as condições de acesso de seus produtos ao mercado russo, especialmente nas cadeias de proteína animal. O reconhecimento também fortalece a posição do país como fornecedor internacional de alimentos.

Comércio de carnes

Entre janeiro e abril de 2026, a Rússia importou 40,4 mil toneladas de carne bovina brasileira, movimentando US$ 178,8 milhões. No período, o país ocupou a sexta posição entre os maiores compradores da proteína produzida no Brasil.

Os dados também mostram o desempenho das exportações brasileiras de outras proteínas. Em 2025, os embarques de carne suína alcançaram o recorde de 1,51 milhão de toneladas, gerando receita de US$ 3,619 bilhões.

No mesmo ano, as exportações de carne de frango somaram 5,324 milhões de toneladas, o maior volume já registrado pelo setor.