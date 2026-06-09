Brasil e Rússia ampliam diálogo para expandir cooperação agrícola

247 - A ministra da Agricultura da Rússia, Oksana Lut, recebeu nesta terça-feira (9), em Moscou, o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, Luis Rua, para discutir o aprofundamento da cooperação agrícola entre os dois países. Segundo a RT Brasil, as autoridades avaliaram o cenário do comércio agropecuário bilateral e examinaram possibilidades de ampliar as relações econômicas no setor.

Durante o encontro, representantes russos destacaram o avanço das trocas comerciais agrícolas e enfatizaram a importância do mercado brasileiro para as exportações russas de fertilizantes. De acordo com a avaliação apresentada por Moscou, a Rússia consolidou-se em 2025 como principal fornecedora de fertilizantes para o Brasil, registrando crescimento de 11% nos embarques destinados ao país.

A expectativa manifestada pela ministra russa é de continuidade da expansão do comércio agrícola bilateral ao longo de 2026. Além dos fertilizantes, a reunião abordou oportunidades para ampliar o intercâmbio comercial em segmentos como produtos lácteos, carnes e outros itens do agronegócio.

Os representantes também identificaram áreas consideradas prioritárias para aprofundar a cooperação entre os dois países. Entre elas estão o desenvolvimento de sementes, variedades e híbridos agrícolas, a pecuária e a avicultura, pesquisas científicas conjuntas, o intercâmbio de experiências em agroquímicos e análises de solo, além de programas de educação agrícola, capacitação e estágios para especialistas brasileiros e russos.

Ao comentar os resultados do encontro, Oksana Lut afirmou que o fortalecimento da parceria poderá contribuir para a segurança alimentar dos dois países. "Estou confiante de que o desenvolvimento da parceria no setor agrícola dará uma contribuição significativa para garantir a segurança alimentar de nossos países, melhorar o bem-estar dos cidadãos e fortalecer os laços científicos bilaterais", declarou a ministra.