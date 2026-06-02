Brasil e Rússia avançam em plano para criar infraestrutura interbancária independente

247 - Uma reunião realizada na semana passada em Brasília revelou um novo passo na aproximação econômica entre Brasil e Rússia. Além da ampliação do comércio bilateral e da cooperação em áreas estratégicas, os dois países discutem a criação de uma infraestrutura interbancária independente para facilitar transações comerciais e reduzir barreiras financeiras.

O tema surgiu durante a 13ª Reunião da Comissão Intergovernamental Brasil–Rússia de Cooperação Econômica, Comercial, Científica e Tecnológica (CIC), realizada em 25 de maio e copresidida pela secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, e pelo ministro do Desenvolvimento Econômico da Federação da Rússia, Maxim Reshetnikov.

Inicialmente, a divulgação oficial do Itamaraty destacou o objetivo de ampliar o comércio bilateral, desenvolver projetos conjuntos e fortalecer a coordenação entre os dois países em fóruns multilaterais como o BRICS, o G20 e a ONU.

Uma reportagem publicada nesta segunda-feira (1º) pela TV BRICS trouxe novos detalhes sobre as negociações. Segundo informações divulgadas pelo governo russo, Brasil e Rússia estão trabalhando no desenvolvimento de uma infraestrutura interbancária bilateral independente.

A discussão ocorre em um contexto mais amplo de iniciativas defendidas por países do BRICS para reduzir a dependência do dólar e criar mecanismos alternativos às estruturas financeiras dominadas pelo Ocidente, como o sistema SWIFT. O diferencial desta negociação é o foco específico em um mecanismo bilateral voltado a facilitar o comércio entre Brasil e Rússia.

De acordo com a representação diplomática russa, as conversas também abordaram a ampliação do fornecimento de equipamentos especializados, projetos conjuntos nas áreas espacial e de energia nuclear para fins pacíficos, além da cooperação no âmbito do BRICS.

Segundo informações do governo russo divulgadas pela TV BRICS, os dois países também pretendem expandir o comércio de fertilizantes minerais, simplificar os procedimentos de registro de medicamentos e avançar no reconhecimento mútuo dos certificados de Boas Práticas de Fabricação (GMP), que estabelecem padrões internacionais de qualidade para a indústria farmacêutica.

A agenda bilateral inclui ainda o fortalecimento da cooperação científica e tecnológica, com a realização de pesquisas conjuntas e o intercâmbio de conhecimento em áreas estratégicas.

Outro ponto discutido foi o interesse brasileiro na ampliação das compras de derivados de petróleo e gás natural liquefeito da Rússia, além da expansão da cooperação nos setores espacial e de tecnologia da informação. Segundo Reshetnikov, a participação de produtos de alta tecnologia no comércio bilateral deverá aumentar nos próximos anos.

Os números do comércio bilateral reforçam a importância da parceria. Em 2025, as trocas comerciais entre Brasil e Rússia alcançaram quase US$ 11 bilhões. As exportações brasileiras superaram US$ 1 bilhão, enquanto as importações ultrapassaram US$ 9 bilhões. Grande parte desse intercâmbio está concentrada no setor agroindustrial.

No mesmo período, a Rússia respondeu por 26% do fornecimento de fertilizantes minerais e diesel ao Brasil. Já as exportações brasileiras de carne e café para o mercado russo cresceram 45% e 73%, respectivamente, em comparação com o ano anterior.