Parlamentares do BRICS discutem desenvolvimento tecnológico das cidades do grupo

247 - Os participantes do Movimento Parlamentar das Capitais dos Países do BRICS concordaram em ampliar o intercâmbio de práticas legislativas nas áreas de inteligência artificial e gestão urbana digital. A reunião, realizada em formato on-line, contou com representantes de Adis Abeba (Etiópia), Astana (Cazaquistão), Havana (Cuba), Jacarta (Indonésia), Kampala (Uganda), Minsk (Belarus), Moscou (Rússia), Pequim (China), Teerã (Irã) e Tshwane (África do Sul). As informações são da TV Brics.

Ao abrir o encontro, o presidente da Duma de Moscou, parceira da TV BRICS, Aleksei Chapochnikov, destacou que, em pouco tempo, os participantes do movimento avançaram de questões organizacionais para discussões centradas em temas estratégicos do desenvolvimento tecnológico das cidades do BRICS. Entre os assuntos abordados estiveram a digitalização da gestão urbana, a implementação de tecnologias inteligentes, o desenvolvimento da inteligência artificial e a criação de marcos legislativos para acompanhar essas transformações.

Por sua vez, o presidente do Conselho Municipal Islâmico de Teerã, Mehdi Chamran, afirmou que a cooperação com os países do BRICS vai além da interação política.

"Trata-se de uma sinergia multidimensional nos campos espiritual, intelectual, físico e tecnológico. Os notáveis avanços dos países do BRICS em gestão urbana, inteligência artificial, internet e sistemas de transporte sustentáveis e eficientes abriram novos horizontes para nós"

Mehdi Chamran, Presidente do Conselho Municipal Islâmico de Teerã

O presidente do maslikhat da cidade de Astana (órgão representativo do governo local), Tabigat Zeinulkabden, falou sobre o desenvolvimento da capital do Cazaquistão. Segundo ele, o avanço das soluções tecnológicas e de inteligência artificial ocorre em três direções principais: "Cidade Segura", "Cidade Inteligente" e "Cidade Aberta".

Ele também informou que o setor de turismo vem se desenvolvendo de forma ativa e que, ao final de 2025, mais de 2 milhões de turistas visitaram a capital cazaque. Destaca-se ainda que o diálogo com o representante de Astana ocorreu durante a visita de Estado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao Cazaquistão, o que reforça o interesse mútuo no fortalecimento da cooperação bilateral.

O presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Municipal de Pequim, Li Xiuling, chamou atenção para o contexto global do encontro e reafirmou a disposição de Pequim em ampliar a cooperação.

"A ascensão coletiva do Sul Global é um sinal marcante das grandes transformações em curso no mundo, e os países do BRICS estão na vanguarda desse movimento. [...] O presidente da China, Xi Jinping, também propôs a construção de um BRICS pacífico, inovador, verde, justo e humanitário, destacando que devemos transformar o grupo em um canal central de fortalecimento da solidariedade e da cooperação entre os países do Sul Global"

Li Xiuling, Presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Municipal de Pequim

O presidente do Conselho de Representantes do Povo de Jacarta, H. Khoirudin, afirmou que as discussões vão além da implementação de ferramentas tecnológicas e abrangem o futuro da civilização urbana. Segundo ele, o BRICS já não é apenas uma alternativa, mas sim um pilar da nova estabilidade econômica, e os países do grupo, que representam mais de 40% da população mundial, dão uma contribuição fundamental para o crescimento econômico global.

O presidente do Conselho Municipal de Tshwane, Mncedi Ndzwanana, informou que um dos objetivos estratégicos do município é desenvolver a infraestrutura para o uso em larga escala de veículos elétricos, o que exige apoio legislativo e inovações tecnológicas.

Já a presidente da Câmara Municipal de Adis Abeba, Buzena Alkadir Hajizuli, convidou todos os participantes do encontro a visitarem a capital etíope. Ela disse ser importante considerar o Movimento Parlamentar das Capitais dos Países do BRICS um importante mecanismo de cooperação, capaz não apenas de contribuir para a solução de desafios urbanos, mas também de fortalecer o diálogo cultural entre os povos.

O próximo encontro dos parlamentares está previsto para novembro de 2026. A proposta de criação de uma plataforma internacional voltada ao fortalecimento do diálogo entre os parlamentos das capitais dos países do BRICS foi apresentada por Aleksei Chapochnikov durante o Fórum Municipal Internacional BRICS+, realizado em São Petersburgo.