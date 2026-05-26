China quer elevar reciclagem de resíduos urbanos para 76% até 2030

247 - A China pretende elevar para mais de 76% a taxa de reciclagem e reaproveitamento de resíduos domésticos urbanos até o fim de 2030. A informação foi divulgada pelo China Daily, parceiro da TV BRICS, com base em dados do Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural da China.

O governo chinês continuará promovendo neste ano políticas de separação de resíduos, redução do volume descartado, reaproveitamento de materiais e descarte seguro. O ministério também informou que pretende ampliar a base regulatória, aprimorar a gestão de recicláveis e aumentar os índices de coleta.

Nos últimos dez anos, a China implementou programas-piloto e projetos demonstrativos voltados ao gerenciamento de resíduos urbanos. Atualmente, o sistema já alcança praticamente todas as comunidades residenciais em 297 cidades de nível de prefeitura ou superior.

As cidades incluídas no programa já aprovaram 199 normas e regulamentos locais sobre separação de resíduos, além de mais de 100 padrões técnicos relacionados ao setor.

Aproveitamento energético

De acordo com o ministério, até o fim de 2025 a China contava com mil unidades de aproveitamento energético de resíduos. A capacidade total de processamento chegou a 1,18 milhão de toneladas por dia.

O governo chinês informou ainda que 15 regiões de nível provincial, entre elas Pequim, Zhejiang e Shandong, eliminaram o envio de resíduos domésticos não tratados para aterros sanitários.