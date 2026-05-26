China apoia resolução pacífica da questão nuclear iraniana

247 - Sobre a questão nuclear iraniana, a China tem apoiado consistentemente a resolução pacífica da questão por meio do diálogo e da negociação, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, em uma coletiva de imprensa regular nesta terça-feira (26), ao responder a uma pergunta da imprensa sobre relatos de que o Irã estaria buscando garantias da China antes de fechar um acordo com os Estados Unidos, e sobre se o Irã solicitou assistência da China para transportar urânio altamente enriquecido para o território chinês e, caso os relatos sejam verdadeiros, se a China estaria disposta a aceitar o urânio altamente enriquecido iraniano. As informações são do Global Times.

Mao afirmou que, desde o início do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, a China tem mantido comunicação próxima com todas as partes relevantes, incluindo o Irã, e vem trabalhando ativamente para promover um cessar-fogo e facilitar negociações de paz.

Mao declarou que espera-se que todas as partes relevantes aproveitem a oportunidade para alcançar uma solução por meio de negociações que levem em consideração as preocupações legítimas de todos os lados. A China também está disposta a continuar desempenhando um papel construtivo na resolução política e diplomática da questão nuclear iraniana, salvaguardar o regime internacional de não proliferação nuclear e promover a paz e a estabilidade no Oriente Médio e no mundo.