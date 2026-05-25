247 - A China reforça parceria com Paquistão e Sérvia e defende cooperação baseada em igualdade e benefício mútuo em meio a um cenário internacional marcado por tensões, disputas geopolíticas e rápidas transformações, as informações são do Global Times.

O editorial do Global Times destaca as visitas sucessivas do presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, e do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, à China como sinais da continuidade de relações descritas por Pequim como “amizades inabaláveis”, construídas ao longo de décadas e apresentadas como exemplo de um novo tipo de relação internacional.

A convite do presidente chinês Xi Jinping, Vucic chegou a Pequim no domingo para uma visita de Estado. Um dia antes, Shehbaz Sharif havia desembarcado em Hangzhou, na província de Zhejiang, para iniciar uma visita oficial ao país. Para o jornal chinês, a presença quase simultânea dos líderes de dois países considerados parceiros históricos da China envia uma mensagem política relevante em um ambiente global turbulento.

Segundo o editorial, as relações da China com Paquistão e Sérvia atravessaram diferentes fases da história e resistiram a pressões externas. No caso paquistanês, o texto lembra que Islamabad esteve entre os primeiros governos a reconhecer a República Popular da China, além de destacar projetos de infraestrutura apoiados por Pequim, como o Porto de Gwadar e a Rodovia Karakoram, símbolos do Corredor Econômico China-Paquistão.

Em 2015, durante visita de Estado de Xi Jinping ao Paquistão, os dois países elevaram sua relação ao nível de parceria estratégica de cooperação para todas as circunstâncias. Agora, no ano em que completam 75 anos de relações diplomáticas, a visita de Shehbaz Sharif é tratada como uma oportunidade para fortalecer os vínculos tradicionais e aprofundar a cooperação bilateral em diferentes áreas.

O editorial também afirma que China e Paquistão têm atuado conjuntamente em temas internacionais, especialmente em um momento de tensão no Oriente Médio. Para o Global Times, essa coordenação busca contribuir para a preservação da paz regional e para a defesa da justiça internacional, ampliando o conceito chinês de construção de uma comunidade com futuro compartilhado com países vizinhos.

No caso da Sérvia, o texto ressalta que Belgrado foi o primeiro país europeu a concordar com a China na construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a nova era. A relação bilateral é descrita como uma amizade marcada por uma memória histórica comum e por interações frequentes de alto nível, apesar da distância geográfica entre os dois países.

A visita de Xi Jinping à Sérvia, em maio de 2024, é apontada pelo editorial como um marco que levou os laços bilaterais a um novo patamar. O presidente Aleksandar Vucic é descrito como um “velho amigo do povo chinês”. A Sérvia também é apresentada como um dos poucos países europeus que mantêm simultaneamente acordo de livre comércio, isenção recíproca de vistos e voos diretos com a China.

Para o Global Times, a primeira visita de Estado de Vucic à China deve impulsionar tanto a cooperação bilateral quanto a articulação chinesa com países da Europa Central e Oriental. O texto considera a Sérvia um centro importante para o avanço da conectividade e da cooperação nos Balcãs Ocidentais e em outras regiões europeias.

O editorial enfatiza que, tanto no Paquistão quanto na Sérvia, há sentimentos populares favoráveis à China. Os chineses, segundo o texto, chamam carinhosamente os dois países de “Irmãos de Ferro”, em reconhecimento ao apoio político e diplomático prestado em momentos considerados decisivos.

Um dos exemplos mencionados é o terremoto de Wenchuan, em 2008. De acordo com o texto, o Paquistão enviou todas as suas aeronaves de transporte militar disponíveis, chegou a remover assentos para ampliar o espaço de carga e deslocou sua reserva estratégica de tendas para a região atingida pelo desastre.

Em relação à Sérvia, o editorial destaca a posição de Vucic sobre temas ligados aos interesses centrais da China. O presidente sérvio afirmou, segundo o texto, que “a Sérvia apoia o princípio de Uma Só China com toda a sua força política”.

O Global Times sustenta que as relações da China com Paquistão e Sérvia funcionam como exemplos de igualdade e assistência mútua nas relações internacionais. O jornal critica observadores ocidentais que, segundo o editorial, ainda estariam presos a uma mentalidade da Guerra Fria e tentariam interpretar esses vínculos como alianças ou iniciativas voltadas contra terceiros.

Para o editorial, essa leitura parte de uma visão segundo a qual relações entre países grandes e pequenos só poderiam ocorrer sob interferência hegemônica ou dependência. O texto afirma que o surgimento de Paquistão e Sérvia como “Irmãos de Ferro” rompe com essa lógica e oferece um paradigma de cooperação mutuamente benéfica entre países de dimensões diferentes.

O jornal também recorre a um provérbio chinês para sintetizar a ideia de laços políticos duradouros: “Os interesses diminuem e o poder definha; as relações perduram para aqueles que se mantêm unidos de coração para coração”.

A partir dessa perspectiva, o editorial afirma que a China adota uma abordagem que combina justiça e interesses, tratando Paquistão e Sérvia como iguais e buscando desenvolvimento comum. O texto sustenta que Pequim defende o princípio de igualdade entre todos os países, grandes ou pequenos, rejeita divisões baseadas na força e não atua com a lógica de “tomar partido”.

O editorial também afirma que a China respeita a escolha de cada país sobre seu próprio caminho de desenvolvimento e não impõe condições políticas. Nesse contexto, cita uma declaração do ex-ministro da Defesa e Assuntos Internos da Sérvia, Aleksandar Vulin: “A China sabe conversar e ouvir. A China é uma parceira, não uma comandante. A China não dita, a China aconselha”.

Para o Global Times, a chamada “amizade inabalável” entre China e Paquistão, assim como entre China e Sérvia, demonstra o valor de um novo tipo de relações internacionais. O texto argumenta que países com civilizações, sistemas políticos e dimensões distintas podem conviver pacificamente e construir cooperação de benefício mútuo.

No campo multilateral, o editorial afirma que China, Paquistão e Sérvia compartilham posições próximas e visões convergentes sobre a ordem internacional. Segundo o jornal, os três países defendem uma governança global mais justa.

Em um momento em que o unilateralismo e a política de poder ampliam divisões e instabilidades, o Global Times apresenta as relações da China com Paquistão e Sérvia como uma referência prática para a construção de um mundo multipolar, igualitário e ordenado.