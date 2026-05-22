China relata avanço no tratamento de lesões na medula espinhal com "interface cérebro-coluna"

247 - Um paciente paraplégico em estágio avançado, que se tornou a primeira pessoa no mundo a receber simultaneamente a interface cérebro-computador invasiva “Beinao No.1” (BCI) e um sistema de estimulação da medula espinhal programado temporalmente, apresentou recuperação neurológica significativa após um ano de cirurgia e reabilitação em etapas, marcando um grande avanço na aplicação clínica da tecnologia inteligente inspirada no cérebro e no reparo de lesões da medula espinhal na China, informaram a China Central Television (CCTV) e o Global Times.

O programa conjunto de pesquisa para o tratamento, conduzido por uma equipe do Hospital Xuanwu da Universidade Médica da Capital em colaboração com importantes instituições nacionais de pesquisa em neurociência, levou à melhora da função neurológica do paciente de uma lesão medular completa (ASIA Grau A) antes da cirurgia para uma lesão medular incompleta (ASIA Grau C).

O paciente havia sofrido uma grave lesão medular T12-L1 em um acidente há cinco anos, resultando na perda de sensibilidade e função motora em ambos os membros inferiores. Os tratamentos tradicionais de reabilitação não produziram melhora significativa, segundo os relatos.

Em 16 de maio de 2025, a equipe médica realizou uma cirurgia combinada de múltiplos alvos no paciente. O procedimento permitiu que o sistema “Beinao No.1” decodificasse com precisão as intenções motoras do paciente a partir de sinais cerebrais e, em poucos segundos, acionasse uma estimulação da medula espinhal programada temporalmente para ativar a parte inferior danificada da medula. O sistema foi ainda integrado a um dispositivo de exoesqueleto para reconstruir a marcha por meio de controle em circuito fechado.

O avanço desafia a crença médica de longa data de que lesões completas da medula espinhal levam à perda irreversível das funções motoras e do sistema nervoso autônomo. Também comprovou a segurança e a eficácia neurorestauradora do sistema integrado multimodal de regulação “cérebro-medula espinhal-exoesqueleto” em aplicações clínicas.