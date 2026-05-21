Chefe da ASML alerta que restrições mais rígidas à China acelerariam ferramentas rivais

247 - O mais recente alerta do diretor-executivo da ASML, Christophe Fouquet, sobre a proibição de exportação de equipamentos para fabricação de chips à China expôs um dilema crescente para as empresas ocidentais de tecnologia: quanto mais rígidas forem as restrições às exportações para a China, maior o risco de que essas medidas prejudiquem seus próprios interesses de mercado, pressionem as cadeias globais de suprimentos e acelerem o impulso chinês pela autossuficiência, afirmou um analista chinês ao Global Times.

Em uma rara entrevista à margem de um evento de tecnologia em Antuérpia, na Bélgica, Fouquet disse que o mercado global de semicondutores em expansão permanecerá “tenso”, com oferta limitada no futuro previsível, já que a demanda por IA, satélites e robôs supera a capacidade de produção da indústria, informou a Reuters na quarta-feira.

Fouquet pediu “regras mais consistentes” em torno das exportações de equipamentos de fabricação de chips para a China. Ele afirmou que as ferramentas DUV de menor tecnologia que a ASML vende para a China são baseadas em tecnologia introduzida em 2015 — “oito gerações de tecnologia de chips atrás”.

O chefe da gigante de máquinas para fabricação de chips alertou que novas restrições apenas levariam a China a desenvolver suas próprias ferramentas concorrentes mais rapidamente. “Se eu colocar você em um deserto e disser que você não terá mais acesso à comida — quanto tempo leva para criar seu próprio jardim?”, disse ele à Reuters. “É uma questão de sobrevivência.”

A ASML, empresa mais valiosa da Europa, domina o mercado de sistemas usados para imprimir os minúsculos circuitos em chips de alta tecnologia. Suas ferramentas mais avançadas são essenciais para produzir chips lógicos usados em IA, bem como os chips de memória necessários para acompanhá-los.

As declarações mais recentes de Fouquet mostram que a pressão extraterritorial dos EUA e as restrições lideradas por Washington às exportações de equipamentos de chips para a China aprofundaram o dilema enfrentado pelos fabricantes ocidentais de equipamentos, enquanto o rápido progresso chinês em pesquisa e desenvolvimento independente de semicondutores cria uma crescente “pressão de mercado”, disse Liu Gang, economista-chefe do Instituto Chinês de Estratégias de Desenvolvimento de Inteligência Artificial de Nova Geração, ao Global Times nesta quinta-feira.

Apesar das restrições de longo prazo a equipamentos e dos bloqueios tecnológicos impostos por alguns países ocidentais, a China continuou avançando em litografia por imersão e outras tecnologias-chave de chips, afirmou Liu. “Para a ASML, que há muito domina os equipamentos de litografia, o progresso da China é uma realidade comercial que ela precisa levar a sério.”

Em abril, legisladores dos EUA propuseram uma lei obrigando aliados a seguir as restrições americanas, bloqueando as vendas e a manutenção das ferramentas de litografia por imersão DUV da ASML para clientes na China. A notícia provocou queda nas ações da ASML, informou a Reuters na época.

A proposta de legislação dos EUA também gerou objeções do governo holandês. A Reuters informou em 14 de maio que a Holanda contestou o projeto de lei em respostas escritas a perguntas do Parlamento.

O ministro do Comércio da Holanda, Sjoerd Sjoerdsma, afirmou que a principal objeção do governo era a natureza “extraterritorial” do projeto, referindo-se a dispositivos que permitem a Washington impor restrições a empresas fora dos EUA. Ele também alertou que isso poderia prejudicar a “posição de mercado” das empresas de semicondutores, incluindo firmas holandesas, informou a Reuters.

Liu afirmou que partes-chave dos sistemas mais avançados da ASML continuam ligadas a tecnologias controladas pelos EUA, enquanto suas vendas internacionais são fortemente limitadas pela política americana, o que dificulta à empresa tomar decisões comerciais totalmente independentes.

“Os EUA estão pedindo que seus aliados arquem com o custo comercial da competição estratégica de Washington com a China”, disse Liu. “Para as empresas europeias, porém, perder acesso ao mercado chinês, ou enfrentar repetidas incertezas sobre negócios relacionados à China, enfraquecerá diretamente sua posição global.”

Um terço das vendas da ASML no ano passado foi destinado a clientes na China, informou a Reuters. A ASML prevê que as vendas para a China representarão 20% do total em 2026. No entanto, um analista da indústria citado pela Reuters estimou que as novas regras dos EUA poderiam reduzir as vendas da ASML em uma porcentagem de “um dígito”.

O analista do JPMorgan Sandeep Deshpande afirmou que as vendas da ASML em outros mercados “aumentariam consideravelmente”, mas “sem compensar a receita perdida na China”, enquanto “o maior impacto” recairia sobre os mercados globais, informou a Reuters citando sua nota.

Diante da supressão e das restrições consideradas injustas, a China transformou a autossuficiência tecnológica e a modernização industrial em pilares centrais de sua próxima etapa de desenvolvimento. De acordo com o esboço do 15º Plano Quinquenal (2026-30), a China adotará “medidas extraordinárias” para promover “avanços decisivos” em toda a cadeia de circuitos integrados, máquinas-ferramenta, instrumentos de ponta, software básico, materiais avançados e biofabricação.

Esse impulso já se reflete em progressos recentes. A divisão de chips da Alibaba, T-Head, revelou o Zhenwu M890, cujo desempenho é três vezes superior ao da geração anterior, o Zhenwu 810E, segundo o STAR Market Daily da China na quarta-feira. Observadores da indústria consideram o 810E amplamente comparável ao H20 da Nvidia, um chip de IA reduzido projetado para exportação à China.

Também surgem avanços em materiais-chave. No início de maio, o Laboratório de Inteligência Artificial de Xangai informou que pesquisadores chineses desenvolveram uma plataforma baseada em IA capaz de permitir a produção estável de resina fotorresistente de fluoreto de criptônio (KrF) de alta pureza, consistente e eficiente — um material essencial para fabricação de chips cuja qualidade afeta diretamente o desempenho e o rendimento dos semicondutores.

Na verdade, a ASML não está sozinha ao alertar sobre as consequências das restrições de exportação dos EUA. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que a empresa “praticamente” entregou o mercado chinês de chips de IA à Huawei à medida que as restrições americanas continuam remodelando o cenário global de semicondutores para IA, informou a CNBC na quarta-feira.

Huang sugeriu que a Nvidia continua ansiosa para retornar ao mercado caso as condições melhorem. “A demanda na China é bastante grande. A Huawei é muito, muito forte... e seu ecossistema local de empresas de chips está indo muito bem, porque nós abandonamos esse mercado”, disse ele à CNBC.

Liu afirmou que os avanços tecnológicos mais rápidos em todo o setor chinês de semicondutores refletem a firme determinação do país em promover um desenvolvimento industrial independente. “A China possui um sistema industrial completo, um enorme mercado doméstico e ricos cenários de aplicação”, disse ele. “Com ou sem bloqueios externos, esse objetivo será alcançado.”