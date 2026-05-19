China e Rússia buscam aprofundar laços antes da visita de Putin a Pequim

247 - China e Rússia estão se preparando para mais um momento diplomático de alto nível, com o presidente russo, Vladimir Putin, programado para realizar uma visita de Estado à China entre terça e quarta-feira. Antes da visita, ambos os lados sinalizaram grandes expectativas — nesta segunda-feira, em Pequim, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que China e Rússia continuarão aprofundando e elevando suas relações para injetar mais estabilidade e energia positiva no mundo, enquanto em Moscou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia tem “expectativas muito sérias” para a viagem. As informações são do Global Times.

Nos últimos anos, sob a orientação estratégica do presidente chinês, Xi Jinping, e de Putin, a parceria estratégica abrangente de coordenação China-Rússia para uma nova era desfrutou de um desenvolvimento sólido, estável e aprofundado, com expansão da cooperação em diversas áreas, benefícios concretos para os dois países e povos, além de importante contribuição para a manutenção da estabilidade estratégica global e da justiça internacional, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun.

Também nesta segunda-feira, Peskov destacou que as expectativas em relação à próxima visita do líder russo à China são muito altas. Segundo ele, qualquer contato entre Putin e Xi ajuda a dar novo impulso ao desenvolvimento e à expansão das relações entre os dois países, informou a agência russa Tass.

Observadores chineses afirmaram que a visita de dois dias de Putin, entre terça e quarta-feira, e os intercâmbios de alto nível demonstram a elevada estabilidade e o constante desenvolvimento das relações China-Rússia sob o mecanismo regular de encontros entre chefes de Estado. Também ressaltam o papel vital da diplomacia presidencial na condução das relações bilaterais, bem como a forte continuidade da coordenação estratégica e da cooperação prática entre os dois países em meio às profundas mudanças no cenário internacional.

Consolidação das bases bilaterais

“Será a 25ª visita do presidente Putin à China, durante a qual os dois presidentes trocarão opiniões sobre as relações bilaterais, a cooperação em diversos campos e questões internacionais e regionais de interesse mútuo”, disse Guo ao comentar a próxima visita de Putin.

O porta-voz acrescentou que os dois lados aproveitarão a oportunidade para continuar aprofundando e elevando as relações China-Rússia, de modo a injetar mais estabilidade e energia positiva no mundo.

Segundo a Tass, Peskov informou em coletiva nesta segunda-feira que a delegação russa “incluirá todos os vice-primeiros-ministros relevantes, muitos ministros e chefes de empresas estatais e privadas que operam na China”.

“As relações entre Rússia e China são diversificadas. Além da cooperação comercial e econômica, estamos desenvolvendo ativamente nosso diálogo no campo da educação. Inclusive, será lançado um Ano de Cooperação Educacional Russo-Chinesa”, afirmou Peskov, segundo a Tass.

A visita de Putin ocorre em um ano marcado pelo 30º aniversário do estabelecimento da parceria estratégica de coordenação China-Rússia e pelo 25º aniversário da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amistosa entre os dois países, além do lançamento dos Anos de Educação China-Rússia.

Segundo Li Yongquan, diretor de Pesquisa em Desenvolvimento Social Eurasiático do Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento do Conselho de Estado da China, a visita simboliza o princípio mutuamente reconhecido do caminho correto para a convivência entre grandes potências.

Com este ano marcando o 25º aniversário do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amistosa entre China e Rússia, o especialista destacou que a relação bilateral se baseia nos princípios de não alinhamento, não confronto e de não direcionamento contra terceiros.

Wang Xiaoquan, especialista do Instituto de Estudos Russos, do Leste Europeu e da Ásia Central da Academia Chinesa de Ciências Sociais, afirmou que as relações China-Rússia repousam sobre uma base sólida construída ao longo de anos de desenvolvimento estável, sustentadas por mecanismos eficientes de comunicação e consulta, além de um abrangente arcabouço jurídico e de tratados.

Diversos meios de comunicação russos relataram que uma declaração conjunta, juntamente com vários acordos bilaterais intergovernamentais e interdepartamentais, será assinada após as conversas. O comunicado do Kremlin também mencionou “cooperação comercial e econômica”.

Segundo Wang, o desenvolvimento das relações bilaterais decorre fundamentalmente das necessidades genuínas de ambos os países, e não de movimentos oportunistas sujeitos a influências externas.

Nesse contexto, os dois lados devem realizar novas consultas sobre o fortalecimento das bases das relações bilaterais e a ampliação das áreas de coordenação estratégica, acrescentou Wang.

Intercâmbio frequente

Com a visita de Putin à China se aproximando, o intercâmbio bilateral continua intenso, como demonstrado pela 10ª Expo China-Rússia em andamento na cidade de Harbin. Quase 300 empresas russas participam do evento, exibindo avanços em manufatura de alta tecnologia, equipamentos de energia, agricultura moderna e tecnologias digitais. O grupo de compradores deve ultrapassar 5 mil pessoas, informou a agência Xinhua nesta segunda-feira.

Chen Shijun, presidente do Comitê de Heilongjiang do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional, afirmou que a cooperação econômica e comercial entre China e Rússia expandiu-se além de setores tradicionais, como energia e minerais, para indústrias emergentes, incluindo economia digital, desenvolvimento verde e comércio eletrônico transfronteiriço.

A agência russa Tass informou que artesanatos russos de alta qualidade estão despertando grande interesse entre os visitantes da Expo em Harbin. Lenços de seda modernos e produtos de Orenburg e Pavlovo Posad estão esgotando rapidamente, assim como bonecas exclusivas feitas de pele de zibelina por um fabricante Evenki.

Cai Guiru, primeira presidente da Câmara de Comércio Chinesa na Rússia, afirmou ao Global Times que, além da melhoria significativa na qualidade dos produtos chineses, as empresas chinesas estão demonstrando maior capacidade de inovação, o que atrai cada vez mais comerciantes russos interessados em dispositivos de inteligência artificial, produtos inteligentes e automóveis chineses.

Também um dia antes da visita, a cerimônia inaugural da medalha “Diplomata de Destaque” foi realizada em Pequim nesta segunda-feira. O ex-embaixador russo na China, Andrey Denisov, esteve entre os oito diplomatas estrangeiros homenageados por suas contribuições excepcionais para o avanço da amizade e cooperação entre a China e seus respectivos países, informou a CCTV.

“Eles são nossos bons amigos, que possuem profundo conhecimento da China, construtores das relações bilaterais, pioneiros no entendimento da China, promotores dos laços entre os povos e contribuidores do benefício mútuo. O Ministério das Relações Exteriores da China estabeleceu especificamente a Medalha de Diplomata de Destaque para demonstrar nossa apreciação e gratidão pelos seus esforços dedicados”, disse Guo durante a coletiva desta segunda-feira.

Com ambos os lados demonstrando disposição para aprofundar a cooperação futura, os dois países reconhecem o alto nível de confiança política mútua e a forte complementaridade econômica existente, afirmou Li.

“A próxima visita também deverá produzir avanços substanciais na cooperação prática”, acrescentou.

Li afirmou que, em meio à transição do mundo para a multipolaridade e ao aumento das incertezas globais, as relações China-Rússia permanecem estáveis e atuam como um importante fator de estabilidade em um cenário internacional turbulento.

Segundo Wang, as áreas de coordenação estratégica foram ampliadas diante das mudanças no ambiente externo. A visita e a coordenação entre os dois países contribuirão para aperfeiçoar o sistema de governança global, defender o verdadeiro multilateralismo, fortalecer mecanismos multilaterais de cooperação, impulsionar o Sul Global e reforçar a paz, a segurança e a estabilidade estratégica mundial por meio de consultas mais profundas.