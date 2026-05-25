China lança com sucesso missão Shenzhou-23

CGTN – Às 23h08 deste domingo (24), a China lançou com sucesso a espaçonave tripulada Shenzhou-23, enviando três astronautas chineses, também chamados de taikonautas, para sua estação espacial orbital Tiangong.

A espaçonave, acoplada ao topo de um foguete transportador Longa Marcha-2F, decolou do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China, de acordo com a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA, na sigla em inglês).

Às 5h13 desta segunda-feira (25), após um acoplamento bem-sucedido, a tripulação da Shenzhou-23 se reuniu com os três taikonautas que trabalham na estação espacial Tiangong.

Vale lembrar que, até o momento, a China já enviou 30 pessoas ao espaço, em um total de 47 participações em missões tripuladas, já que alguns taikonautas realizaram mais de uma viagem espacial.

Além disso, esta missão também marcou a 644ª tarefa concluída por foguetes transportadores Longa Marcha, conhecidos em chinês como Changzheng.

Fonte: CMG