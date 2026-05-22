Países africanos apresentam estratégia para transformar continente em polo global de crescimento econômico até 2063

247 - Os países africanos estão intensificando os esforços para posicionar o continente como um dos futuros polos do crescimento econômico mundial. Diplomatas, instituições de desenvolvimento e autoridades governamentais públicas apresentaram uma nova estratégia de longo prazo voltada à atração de investimentos, à expansão da infraestrutura e à integração regional, informou o The Diplomatic Society, parceiro da TV Brics.

A iniciativa foi debatida durante uma reunião de alto nível realizada na Casa Egípcia, em Pretória, antes do Fórum África Alamein, previsto para ocorrer no Egito em junho, paralelamente à Cúpula de Meio de Ano da União Africana. O encontro foi convocado pelo embaixador do Egito na África do Sul, Ahmad Sharief, e reuniu embaixadores, diplomatas, representantes de instituições africanas de desenvolvimento, especialistas em economia e autoridades responsáveis por políticas públicas de diversos países do continente.

Segundo a fonte, a África busca avançar das declarações políticas para ações concretas, acelerando projetos transfronteiriços, ampliando a conectividade logística e digital e fortalecendo a cooperação entre governos, instituições financeiras e centros de pesquisa.

As autoridades destacaram que diversas economias africanas já apresentam crescimento estável, impulsionado pela expansão da infraestrutura e pelo avanço da transformação digital.

Durante a reunião, foi dada atenção especial à população jovem, considerada por especialistas uma das principais vantagens estratégicas do continente. Os representantes ressaltaram que o aumento dos investimentos em educação, inovação e tecnologia poderá fortalecer a posição da África na economia global nas próximas décadas.

Os participantes também defenderam a ampliação de mecanismos de financiamento liderados pelos próprios países africanos. Essas iniciativas deverão apoiar projetos nas áreas de infraestrutura, agricultura sustentável, desenvolvimento industrial e energia, reduzindo a dependência excessiva de sistemas externos.

O papel do Egito como elo logístico e de transporte entre a África, a Eurásia e o Sul Global foi apontado como um fator estratégico para fortalecer as rotas comerciais internacionais e os fluxos de investimentos.

O futuro fórum no Egito deverá servir como plataforma para coordenar prioridades de desenvolvimento entre países africanos e parceiros internacionais. As discussões devem se concentrar em infraestrutura verde, modernização industrial, tecnologias digitais, segurança alimentar e desenvolvimento urbano sustentável.

Texto copiado de https://tvbrics.com/pt/news/pa-ses-africanos-apresentam-estrat-gia-para-transformar-continente-em-polo-global-de-crescimento-eco/