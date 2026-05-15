Governadores do NBD destacam papel crescente do Banco do BRICS

247 - Pela primeira vez, a Reunião Anual do Conselho de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento, ou Banco do BRICS, foi realizada em Moscou, marcando um momento significativo para a agenda global da instituição e seu engajamento com os países-membros. As reportagem é da TV Brics.

O Seminário Principal de Governadores do NBD foi realizado sob o tema "Financiamento do desenvolvimento na era da revolução tecnológica" nesta quinta-feira, dia 14 de maio.

O encontro reuniu altos funcionários governamentais, ministros das finanças, representantes de bancos centrais, incluindo a presidente do NBD, Dilma Rousseff, além de especialistas em desenvolvimento e líderes de políticas públicas para examinar como a transformação tecnológica está remodelando os caminhos do desenvolvimento nas economias emergentes. O foco foi colocado em como o financiamento do desenvolvimento pode acelerar a inovação, fortalecer a resiliência e apoiar o crescimento inclusivo, especialmente nos países do BRICS e do Sul Global.

Um tema central ao longo do seminário foi o papel do Novo Banco de Desenvolvimento em apoiar os países a se adaptarem a essa transformação por meio de financiamento direcionado, compartilhamento de conhecimento e capacitação, particularmente em áreas como inteligência artificial, infraestrutura digital e sistemas de energia.

O vice-primeiro-ministro da Rússia, Aleksei Overtchuk, destacou que a mudança tecnológica está diretamente ligada à demanda de energia e à competitividade econômica, especialmente à medida que a inteligência artificial se torna mais integrada aos sistemas industriais e sociais.

Ele ressaltou que um fornecimento de energia estável e sustentável está se tornando uma base fundamental para o desenvolvimento digital, observando que a energia nuclear e outras fontes confiáveis desempenharão um papel importante no suporte às tecnologias de uso intensivo de dados.

Overtchuk destacou os pontos fortes institucionais da cooperação entre as nações do BRICS, afirmando que o banco tem a sorte de contar entre seus membros com aqueles que possuem tecnologias de ponta e são capazes de disponibilizar essas soluções aos demais países do grupo.

"Temos países que pensam de forma semelhante no sentido de que todos valorizamos nossa independência e acreditamos no respeito mútuo entre as nações. Essa é uma das maiores forças do BRICS. Independentemente do tamanho da economia de um país-membro, as decisões são tomadas com base no respeito e no consenso. Isso é extremamente importante e é uma das principais vantagens que o BRICS oferece a todos os seus membros"

Aleksei Overtchuk - Vice-primeiro-ministro da Rússia

Jeffrey Sachs, economista e diretor do Centro para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Columbia, reforçou a importância da transição para uma agricultura mais verde e do desenvolvimento de novos sistemas de energia limpa na formação do progresso tecnológico global, argumentando que a inovação deve ser direcionada ao benefício público.



"O BRICS está acelerando a transição energética e a transformação verde; isso representará um grande sucesso econômico do ponto de vista dos países-membros. [...] Essa é a direção em que os países do BRICS estão liderando. Daqui a 20 anos, será o BRICS que fornecerá as tecnologias de que o mundo precisará", afirmou.



Sachs acrescentou que a expansão da IA deve priorizar melhorias na saúde, educação, sustentabilidade ambiental e serviços públicos, ressaltando que o progresso tecnológico deve melhorar a qualidade de vida em vez de se concentrar em aplicações restritas.



Anuradha Thakur, governadora suplente da Índia e secretária do Departamento de Assuntos Econômicos do Ministério das Finanças indiano, enfatizou que o NBD deve continuar evoluindo para atender às demandas da rápida transformação tecnológica. Ela delineou três eixos principais de trabalho: ampliar o apoio à infraestrutura habilitadora de tecnologia, promover caminhos de inovação liderados pelos países e integrar ferramentas digitais às operações de financiamento do desenvolvimento.



Segundo Thakur, o banco desempenha um papel distintivo no avanço da cooperação Sul-Sul e no apoio ao crescimento orientado pela inovação por meio de financiamento de longo prazo e instrumentos de desenvolvimento flexíveis.



Reforçando ainda mais essa perspectiva, Chang Junhong, governadora suplente temporária da China e vice-ministra das Finanças, descreveu o NBD como um provedor fundamental de bens públicos globais na era digital.



"Em comparação com muitos de seus pares, acredito que o NBD tem um nicho característico como uma instituição relativamente nova que apoia seus membros no aproveitamento das oportunidades criadas pela inovação tecnológica", afirmou, acrescentando que o banco pode ajudar a reduzir a divisão digital e melhorar a governança digital global.



Ela enfatizou que muitos países em desenvolvimento ainda se encontram em diferentes estágios de prontidão digital e precisam de apoio em infraestrutura, capacidade institucional e desenvolvimento de capital humano para se beneficiar plenamente da transformação tecnológica.



Chang ressaltou que o NBD tem uma vantagem única devido ao seu modelo orientado pelos países e à sua estrutura de membros, que permite soluções personalizadas em vez de abordagens uniformes.



Ela acrescentou que a China está pronta para aprofundar a cooperação com o Novo Banco de Desenvolvimento para apoiar o desenvolvimento orientado pela inovação e ampliar a capacidade tecnológica nas economias membros.



O governador pela África do Sul e ministro das Finanças do país, Enoch Godongwana, delineou três prioridades para o Novo Banco de Desenvolvimento: ampliar o financiamento para tecnologias avançadas, incluindo IA, computação quântica e biotecnologia; desenvolver mecanismos de financiamento flexíveis para inovações em estágio inicial; e fortalecer o papel do banco como polo de compartilhamento de conhecimento entre os países-membros.



Ele também frisou a necessidade de fortalecer ainda mais a posição do Sul Global no cenário mundial e o papel do NBD nesse processo.



"Devemos, portanto, garantir que o Sul Global atue como um inovador ativo, e não como um consumidor passivo. [...] Isso também exige que o financiamento do desenvolvimento vá além do financiamento tradicional de infraestrutura, e é aqui que o NBD precisará desempenhar um papel importante", afirmou.



Samar Al Ahdal, governadora suplente temporária do Egito e vice-ministra da Cooperação Internacional, enfatizou que a tecnologia se tornou um fator determinante no desenvolvimento moderno, moldando a produtividade, a segurança alimentar, a ação climática e os sistemas de governança.



Ela observou que a transformação tecnológica inclusiva e sustentável requer financiamento, marcos de governança, compartilhamento de conhecimento e cooperação internacional, destacando o impacto crescente do NBD.



"O NBD continua desempenhando um papel cada vez mais importante no apoio às prioridades de desenvolvimento sustentável em seus membros, particularmente por meio de seu forte foco em infraestrutura, inovação, conectividade e soluções de financiamento sustentável adaptadas às necessidades e realidades das economias emergentes", disse.



Ela acrescentou que a tecnologia deve ser vista como uma oportunidade histórica para remodelar os modelos de desenvolvimento em uma direção mais equitativa e sustentável.



Ao longo do seminário, os participantes concordaram que as instituições de financiamento do desenvolvimento devem evoluir para atender às demandas da era tecnológica, apoiando ecossistemas de inovação, fortalecendo o investimento em infraestrutura e garantindo acesso equitativo a ferramentas e capacidades digitais.



Anteriormente, o presidente russo Vladimir Putin se reuniu com a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, para discutir as atividades atuais do banco e suas perspectivas futuras.