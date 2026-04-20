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      Nathalia Urban por Milenna Saraiva

      Esta seção é dedicada à memória da jornalista Nathalia Urban, internacionalista e pioneira do Sul Global

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      Indonésia vai começar a importar petróleo russo para diversificar matriz energética

      Governo aposta em parceria com Moscou para garantir fornecimento estável de petróleo e gás ao maior mercado do Sudeste Asiático

      Petroleiro Chao Xing no terminal de petróleo de Kozmino, na costa da Baía de Nakhodka, Rússia - 12/08/2022 (Foto: REUTERS/Tatiana Meel)

      247 - A Indonésia pretende começar a importar petróleo bruto da Rússia ainda neste mês de abril, em um esforço do governo para diversificar o fornecimento de energia, conforme declaração do ministro de Energia e Recursos Minerais do país, Bahlil Lahadalia, reproduzida pela Antara News e pela TV BRICS.

      O país ainda depende das importações visto que produção diária gira em torno de 600 mil barris, frente a um consumo de 1,6 milhão. Por isso, segundo o ministro, a expectativa é assegurar cerca de 300 milhões de barris por ano provenientes da Rússia.

      Além do petróleo bruto, a Indonésia abriu negociações para importar gás liquefeito de petróleo, o GLP, também da Rússia, como parte de uma estratégia mais ampla para garantir canais alternativos de fornecimento. A participação do insumo russo nas importações do país ainda está em discussão e pode exigir mais duas ou três rodadas de negociações antes da conclusão de um acordo.

      A demanda por GLP na Indonésia deve alcançar 10 milhões de toneladas em 2026, enquanto a capacidade de produção doméstica é estimada em 1,6 milhão de toneladas, o que reforça a busca por novos parceiros comerciais.

      A iniciativa integra uma estratégia mais ampla do governo para fortalecer a segurança energética e garantir fornecimento estável para a maior economia do Sudeste Asiático.

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