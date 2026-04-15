Índia destina pacote bilionário e inaugura corredor econômico rodoviário entre Délhi e Dehradun

247 - A Índia inaugurou um corredor econômico rodoviário que conecta três estados e promete transformar a mobilidade entre Délhi e Dehradun. A nova rodovia de alta velocidade reduz o tempo de viagem pela metade e integra infraestrutura moderna com medidas ambientais, ampliando a conectividade e o potencial econômico da região. A informação foi divulgada pela TV BRICS, com base em dados da agência ANI, que destacou o investimento superior a US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões) no projeto e detalhou as características da nova via. A Índia é a sexta maior economia do mundo, com PIB de US$ 4.153 trilhões, de acordo com números divulgados nesta quarta-feira (15) pelo FMI - Fundo Monetário Internacional.

O corredor, inaugurado pelo primeiro-ministro Narendra Modi, tem cerca de 213 quilômetros de extensão e seis faixas de rolamento, com acesso controlado e tecnologia avançada de gestão de tráfego. A estrutura foi projetada para aumentar a segurança e garantir fluidez no deslocamento entre a capital indiana e a cidade de Dehradun.

Segundo o ministro dos Transportes Rodoviários da Índia, Nitin Gadkari, o projeto representa um avanço significativo para o País. “Este corredor de alta velocidade, com 213 km de extensão, seis faixas e acesso controlado, reduzirá o tempo de viagem entre Délhi e Dehradun de 6 horas para apenas 3 horas, garantindo conectividade contínua entre os três estados. Expresso minha sincera gratidão ao honrado primeiro-ministro por este importante corredor”, afirmou.

A nova rodovia inclui 10 entroncamentos viários, três viadutos ferroviários, quatro pontes e 12 estruturas de apoio ao longo do trajeto, como áreas de descanso, praças de alimentação e postos de combustível. Esses elementos foram planejados para oferecer suporte logístico e conforto aos usuários.

Além da modernização da infraestrutura, o projeto também incorpora soluções voltadas à preservação ambiental. Um corredor elevado de 12 quilômetros — considerado um dos maiores da Ásia — foi construído para permitir a livre circulação da fauna. A estrutura inclui oito passagens para animais, dois túneis subterrâneos de 200 metros destinados à travessia de elefantes e outro túnel de 370 metros.

A iniciativa se insere em um esforço mais amplo do governo indiano para fortalecer a infraestrutura e impulsionar o desenvolvimento econômico regional. Projetos desse tipo têm sido apontados como estratégicos para melhorar a conectividade, reduzir congestionamentos e estimular atividades como comércio e turismo .

Com a inauguração do corredor, a expectativa é de que o eixo entre Délhi e Dehradun se consolide como um importante polo logístico e econômico, reforçando a integração entre os estados de Délhi, Uttar Pradesh e Uttarakhand.

Ranking

Na lista das maiores economias do mundo, conforme relatório divulgado pelo FMI, a Índia, na sexta posição, ficou atrás de EUA (US$ 32.3 trilhões), China (US$ 20.8 trilhões), Alemanha (US$ 5.4 trilhões), Japão (US$ 4.3 trilhões) e Reino Unido (US$ 4.2 trilhões).

A sétima posição foi da França (US$ 3.5 trilhões), seguida por Itália (US$ 2.7 trilhões), Rússia (US$ 2.6 trilhões) e Brasil (US$ 2.6 trilhões), fechando a décima posição. O ranking seguiu com mais cinco países - Canadá (US$ 2.5 trilhões), Austrália (US$ 2.1 trilhões), México (US$ 2.1 trilhões), Espanha (US$ 2.0 trilhões) e Coreia do Sul (US$ 1.9 trilhão).