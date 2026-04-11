Índia e EUA discutem parcerias em IA, energia e defesa

247 - A Índia e os Estados Unidos deram novos passos para aprofundar sua parceria estratégica durante uma série de reuniões realizadas em Washington, envolvendo temas como comércio, tecnologia, energia e defesa. O secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, manteve encontros com autoridades norte-americanas para discutir compromissos de alto nível e o avanço da cooperação bilateral, segundo informações da agência ANI.

De acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Randhir Jaiswal, Misri e o vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, revisaram toda a agenda bilateral prevista para o próximo ano. Em publicação nas redes sociais, Jaiswal afirmou: “O secretário de Relações Exteriores Vikram Misri teve uma reunião produtiva com o vice-secretário de Estado Christopher Landau no Departamento de Estado. Eles revisaram a agenda bilateral completa para o próximo ano, incluindo comércio, tecnologia, energia, defesa e futuros compromissos de alto nível entre Índia e Estados Unidos, além dos desenvolvimentos regionais em andamento".

Outro ponto relevante da agenda foi o encontro com o subsecretário de Estado para Assuntos Econômicos, Jacob Helberg, que destacou o papel da Índia em iniciativas tecnológicas e de inovação. Em declaração pública, Helberg disse: “Foi um prazer me reunir com o secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, para discutir cooperação em comércio e energia. A Índia é um membro importante do Pax Silica, e esperamos trabalhar juntos para promover estruturas políticas pró-inovação, ao mesmo tempo em que enfrentamos desafios regulatórios e a rápida expansão de uma infraestrutura de inteligência artificial segura e confiável em nossos países".

Durante sua visita de três dias à capital norte-americana, Misri também se reuniu com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que tem viagem prevista à Índia no mês seguinte. O encontro foi classificado como produtivo e reforçou o alinhamento entre os dois países em temas estratégicos.

A agenda do diplomata indiano incluiu ainda discussões com altos funcionários do governo dos Estados Unidos sobre cenários geopolíticos considerados sensíveis, como as situações no Oriente Médio e na região do Indo-Pacífico. Paralelamente, foram analisados aspectos centrais da cooperação em defesa e das relações comerciais entre as duas nações.

No campo militar, Misri participou de reuniões no Pentágono com o subsecretário de Defesa para Política, Elbridge Colby. O encontro deu continuidade ao diálogo recente realizado em Nova Délhi durante a reunião do Grupo de Política de Defesa Índia-EUA, fortalecendo o compromisso de aprofundar a parceria estratégica entre os países.