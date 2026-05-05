Descoberta na Fossa Peru-Chile muda visão sobre possível vida fora da Terra

247 - Cientistas identificaram na Fossa Peru-Chile um ecossistema sem metano, onde a vida é sustentada por microrganismos exclusivos que utilizam enxofre em vez de hidrocarbonetos. Essa descoberta desafia a compreensão tradicional sobre a vida nas grandes profundidades oceânicas, conforme informações do El Maipo, parceiro da TV BRICS. A pesquisa revelou uma biosfera localizada a 2,5 quilômetros de profundidade, onde, ao invés do metano, considerado a principal fonte de alimento para microrganismos no fundo do oceano, os organismos sobrevivem por meio dos processos de oxidação e redução do enxofre. Esse ecossistema demonstra que a vida pode prosperar sem hidrocarbonetos, ampliando as condições adequadas à existência de vida na Terra. A singularidade do ambiente está na estabilidade geológica, que favoreceu a evolução de microrganismos adaptados a essas condições extremas. A descoberta também traz implicações significativas para a astrobiologia, pois sugere que a vida pode prosperar em ambientes semelhantes aos de luas como Europa ou Encélado, que possuem oceanos sob a superfície. O estudo desses ecossistemas contribui para a compreensão das condições que poderiam ser favoráveis à vida em outros planetas. A Fossa Peru-Chile continua sendo uma das regiões mais misteriosas e relevantes para a pesquisa científica, revelando novos horizontes no estudo da vida.