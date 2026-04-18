Conferência da juventude do BRICS sobre princípios ESG fortalece cooperação interdisciplinar

247 - A conferência on-line BRICS Youth ESG Dialogue, realizada entre Moscou e Gurugram (estado de Haryana, Índia), foi concluída com a participação de acadêmicos, pesquisadores e estudantes da Índia, Rússia, China e outros países do BRICS. O evento foi organizado pelo BRICS Research Centre da Universidade Amity, parceira da TV BRICS.

A teleconferência reuniu apresentações de especialistas da Universidade Amity e da Universidade Federal de Kazan, abordando uma ampla gama de temas, como desenvolvimento urbano sustentável, eficiência energética, relatórios ESG em universidades, metodologias de avaliação de investimentos e educação para o desenvolvimento sustentável no contexto BRICS+.

Na abertura do diálogo, o professor Vikas Madhukar, pró-reitor, decano da Faculdade de Estudos de Gestão e diretor da Amity Business School, destacou a relevância da participação da juventude em iniciativas voltadas à sustentabilidade e ao intercâmbio de conhecimento entre os países do bloco.

"O que me dá grande esperança é que os jovens pesquisadores dos países do BRICS não apenas estudam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas vivem de acordo com eles. Eles vêm de comunidades onde esses desafios são reais e imediatos, e isso confere urgência e autenticidade ao seu trabalho", afirmou.

Parte significativa do programa foi dedicada ao desenvolvimento urbano sustentável, com apresentação do professor Panuganti Devara, diretor e chefe do Amity Centre of Excellence in Ocean-Atmospheric Science and Technology, que destacou as dimensões científicas e políticas da resiliência climática, da eficiência de recursos e do monitoramento ambiental.

"Extensas discussões ocorreram entre o público e os palestrantes sobre os processos fundamentais, os avanços atuais e o futuro da educação científica e das redes tecnológicas com ferramentas de monitoramento portáteis de baixo custo, métodos computacionais e mapeamento multidimensional de vários parâmetros que auxiliam na educação sobre a evolução espaço-temporal de processos em diferentes escalas, dentro dos cenários globais de mudanças climáticas", enfatizou Panuganti Devara.

Outras contribuições abordaram a integração de critérios ESG na tomada de decisões de investimento, a avaliação de valor corporativo, práticas de relatórios ESG em universidades, a eficiência energética como motor do crescimento econômico e o papel dos espaços verdes urbanos no desenvolvimento de cidades sustentáveis.

Harneet Kaur, professora assistente da Amity School of Architecture and Planning, afirmou que sua apresentação destacou a eficiência energética como fator-chave para o crescimento econômico sustentável, utilizando a experiência da Índia para mostrar como políticas públicas, tecnologia e programas de grande escala podem alinhar o desenvolvimento aos objetivos climáticos.

"O público demonstrou grande engajamento, refletindo a crescente importância da energia e da sustentabilidade no discurso global. Um tema central nas discussões foi a necessidade de equilibrar o crescimento com a responsabilidade ambiental por meio da inovação, apoio às políticas e colaboração entre os países do BRICS. Esses eventos são cruciais para compartilhar soluções específicas de contexto e fortalecer a cooperação entre as economias emergentes. Os jovens pesquisadores, em particular, desempenham um papel importante, contribuindo com abordagens inovadoras, interdisciplinares e localmente relevantes para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", disse.

A conferência também contou com uma sessão interativa de perguntas e respostas, durante a qual estudantes da Índia e da Rússia interagiram diretamente com os palestrantes, levantando questões sobre o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, além de explorar caminhos futuros para a inovação sustentável.

Ao todo, cerca de 80 participantes estiveram presentes na conferência on-line, contribuindo para um diálogo acadêmico ativo e construtivo.