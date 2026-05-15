Dilma Rousseff: Banco do Brics inicia nova estratégia com visão clara de futuro

247 - O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), também conhecido como Banco do Brics, começa a elaborar uma nova estratégia para manter o rumo certo ao longo dos próximos cinco anos. O anúncio foi feito pela presidente do NBD, Dilma Rousseff, na cerimônia de abertura da 11ª Reunião Anual do Conselho de Governadores do banco, realizada em Moscou. As informações são da TV Brics.

"A tokenização adquire relevância geopolítica à medida que reduz a dependência dos instrumentos financeiros tradicionais. Mais ainda, a infraestrutura financeira tokenizada pode vir a integrar a competição global pelos sistemas de moedas de reserva, redes de pagamento e arquitetura da liquidez mundial. Hoje, esse processo ainda está em estágio inicial de desenvolvimento"



Dilma Rousseff - Presidente do Novo Banco de Desenvolvimento

O Novo Banco de Desenvolvimento deve adaptar sua estratégia de financiamento, explorando ativamente tanto os instrumentos tradicionais quanto as novas soluções digitais, destacou a presidente. Ao lado de instrumentos de dívida de mercado, como financiamento comercial, garantias, emissão de títulos em moedas nacionais, swaps e cofinanciamento, o NBD deve investigar as possibilidades da tokenização. A conversão de ativos para o formato digital abre novas perspectivas: acelera as liquidações e cria novos canais de financiamento. No futuro, essa infraestrutura pode se tornar parte de um sistema financeiro mundial renovado, oferecendo aos países maior liberdade e mais alternativas.

"A tokenização adquire relevância geopolítica à medida que reduz a dependência dos instrumentos financeiros tradicionais. Mais ainda, a infraestrutura financeira tokenizada pode vir a integrar a competição global pelos sistemas de moedas de reserva, redes de pagamento e arquitetura da liquidez mundial. Hoje, esse processo ainda está em estágio inicial de desenvolvimento", afirmou ela.

Segundo Rousseff, todo tipo de infraestrutura, seja ela de transporte, digital ou social, continua sendo a base do desenvolvimento, do potencial tecnológico e da inovação. A transição energética também ocupa lugar central. Merece especial atenção o tema dos pequenos reatores nucleares modulares, capazes de garantir um fornecimento de energia estável e de baixo carbono.

"O progresso tecnológico não deve aprofundar as desigualdades, mas, ao contrário, tornar-se um fator de inclusão, produtividade e desenvolvimento soberano", destacou.

Sua visão foi compartilhada pelo governador representante da África do Sul e ministro das Finanças do país, Enoch Godongwana, que ressaltou a necessidade de garantir que o financiamento ao desenvolvimento permaneça acessível, com custos adequados e alinhado às necessidades de todos os membros da organização.

"No horizonte que se aproxima, o papel do banco torna-se ainda mais relevante. É necessário ampliar o financiamento para infraestrutura sustentável, apoiar a transição verde e aproveitar as oportunidades oferecidas pelas inovações tecnológicas. Nesse sentido, são fundamentais o fortalecimento do financiamento em moeda local, a adoção de instrumentos financeiros inovadores e a expansão do quadro de membros. [...] Tudo isso se tornará prioridade central do próximo plano estratégico quinquenal. Igualmente importante é fortalecer o sistema de governança, a transparência e a eficiência operacional, para que o banco continue a gerar impacto em toda a sua atuação"



Enoch Godongwana - Governador representante da África do Sul e ministro das Finanças

A governadora suplente da Índia e secretária do Departamento de Assuntos Econômicos do Ministério das Finanças da Índia, Anuradha Thakur, chamou atenção para a necessidade de tratar os principais fatores de crescimento como bens públicos, em consonância com a agenda do país na presidência do BRICS no corrente ano. Ela destacou que, para a evolução estratégica futura, além de novas abordagens de financiamento, as parcerias terão papel fundamental. Thakur convidou todos os participantes da reunião a visitarem a Índia por ocasião do encontro de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais, que o país pretende realizar em agosto.

A importância das parcerias também foi ressaltada por Chen Junhong, governadora suplente interina da China e vice-ministra das Finanças do país.

"O NBD deve manter o espírito do BRICS: abertura, inclusividade e cooperação mutuamente benéfica. Além disso, deve se aspirar a se tornar um parceiro de desenvolvimento sólido e de máxima confiança para os países do BRICS e do Sul Global em seu caminho rumo à modernização. [...] A China também espera uma coordenação estratégica mais estreita entre o NBD e outras iniciativas globais, como a Iniciativa do Cinturão e Rota, o que [...] ajudará um maior número de países do Sul Global a alcançar a modernização nas próximas décadas"

Chen Junhong - Governadora suplente interina da China e vice-ministra das Finanças

Em sua avaliação, a elaboração de uma nova estratégia geral para o banco é de grande importância. Chen Junhong considera que o NBD deve continuar aperfeiçoando seu modelo de negócios para melhor servir aos países do Sul Global, e promover a ampliação de seu quadro de membros a fim de desempenhar um papel mais relevante na governança econômica global.



O primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, em pronunciamento em vídeo dirigido aos participantes da reunião, destacou que ao longo dos anos o banco se tornou um dos pilares do sistema financeiro em formação do Sul Global. O discurso completo está disponível no site do governo russo.

"O NBD tem tudo o que é necessário para se tornar um 'banco de inovação' internacional: ajudar os países a identificar direções de desenvolvimento, selecionar os melhores instrumentos e criar condições para investimentos de longo prazo"



Mikhail Mishustin - Primeiro-ministro da Rússia