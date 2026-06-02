Mercado de IA da Índia pode superar US$ 500 bilhões nas próximas décadas

247 - O mercado de inteligência artificial da Índia deve crescer dos atuais US$ 9 bilhões (cerca de R$ 45 bilhões) para mais de US$ 500 bilhões (mais de 2 trilhões) nas próximas décadas. As projeções destacam o papel cada vez mais relevante do país na economia digital global e seu potencial para transformar o mercado de trabalho na região Ásia-Pacífico.

Especialistas do setor afirmam que a Índia vem se consolidando como um dos principais polos mundiais de desenvolvimento de IA. Esse avanço é impulsionado pela rápida digitalização, pela adoção crescente de tecnologias avançadas, por políticas de incentivo e pela ampla oferta de profissionais qualificados, informou a IANS, parceira da TV Brics.

Uma das principais vantagens competitivas do país está na formação de talentos. A Índia forma entre 2 e 3 milhões de graduados por ano nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, número que representa quase um terço da mão de obra qualificada global. Somados à idade mediana de cerca de 29 anos e à população superior a 1,4 bilhão de habitantes, esses fatores reforçam a posição do país na disputa internacional por profissionais especializados.

Grandes centros urbanos, como Bengaluru, Hyderabad, Região da Capital Nacional de Délhi, Chennai, Mumbai e Pune, tornaram-se importantes polos tecnológicos da Ásia-Pacífico. Essas cidades continuam atraindo investimentos em setores como inteligência artificial, aprendizado de máquina, computação em nuvem e serviços avançados de engenharia.

Analistas avaliam que a expansão de centros tecnológicos especializados e de operações empresariais voltadas à inovação deve manter aquecida a demanda por escritórios modernos. Com a adoção crescente da IA pelas empresas, os ambientes corporativos tendem a se tornar mais flexíveis, digitais e colaborativos.

Além do impacto no setor imobiliário, o crescimento projetado da inteligência artificial deve fortalecer a presença da Índia nas redes globais de inovação. O país é visto de forma cada vez mais estratégica para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e serviços intensivos em conhecimento, graças aos custos operacionais competitivos e à ampla capacidade técnica.

Com a inteligência artificial se consolidando como uma das principais forças da economia global, a combinação entre vantagens demográficas, infraestrutura digital em expansão e capacidade tecnológica deve transformar a Índia em um dos principais motores do crescimento impulsionado por IA nas próximas décadas.