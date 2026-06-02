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      Nathalia Urban por Milenna Saraiva

      Esta seção é dedicada à memória da jornalista Nathalia Urban, internacionalista e pioneira do Sul Global

      Nathalia Urban
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      China vai cultivar arroz no espaço

      Experimento será realizado na estação orbital Tiangong após a chegada da nave Shenzhou-23 com tripulação⁠

      Arroz (Foto: Marcello Casal Jr/Ag. Brasil )
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      247 - Cientistas chineses planejam realizar, pela primeira vez na órbita terrestre, dois ciclos completos de cultivo de arroz. A informação foi divulgada pela Belt and Road News Network (BRNN), parceira da rede TV Brics.

      No primeiro ciclo, os pesquisadores vão cultivar as plantas a partir de sementes até a colheita. Depois, usarão as sementes obtidas para iniciar uma nova etapa de cultivo. O experimento permitirá estudar como a exposição prolongada à microgravidade afeta o crescimento, o desenvolvimento e a adaptação das plantas, além de possíveis alterações genéticas.

      Em 2022, taikonautas chineses conseguiram cultivar arroz no espaço desde a semente até a colheita. Na época, porém, o experimento foi limitado a apenas um ciclo. O novo projeto é considerado mais complexo e deve fornecer mais dados sobre o comportamento das plantas em condições espaciais.

      A pesquisa pode ajudar a entender como produzir alimentos no futuro durante missões espaciais de longa duração e expedições ao espaço profundo.

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