China vai cultivar arroz no espaço

247 - Cientistas chineses planejam realizar, pela primeira vez na órbita terrestre, dois ciclos completos de cultivo de arroz. A informação foi divulgada pela Belt and Road News Network (BRNN), parceira da rede TV Brics.

No primeiro ciclo, os pesquisadores vão cultivar as plantas a partir de sementes até a colheita. Depois, usarão as sementes obtidas para iniciar uma nova etapa de cultivo. O experimento permitirá estudar como a exposição prolongada à microgravidade afeta o crescimento, o desenvolvimento e a adaptação das plantas, além de possíveis alterações genéticas.

Em 2022, taikonautas chineses conseguiram cultivar arroz no espaço desde a semente até a colheita. Na época, porém, o experimento foi limitado a apenas um ciclo. O novo projeto é considerado mais complexo e deve fornecer mais dados sobre o comportamento das plantas em condições espaciais.

A pesquisa pode ajudar a entender como produzir alimentos no futuro durante missões espaciais de longa duração e expedições ao espaço profundo.