Rússia e Brasil caminham juntos na construção de "arquitetura financeira independente", diz vice-chanceler russo

247 - A Rússia e o Brasil atuam conjuntamente na construção de uma arquitetura financeira independente e resistente a pressões externas, afirmou nesta quarta-feira (3) o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Ryabkov. A declaração foi feita durante uma sessão do diálogo empresarial Rússia-Brasil no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF).

Segundo a RT Brasil, Ryabkov defendeu a criação de mecanismos financeiros capazes de garantir maior estabilidade econômica e segurança para empresas e cidadãos dos dois países diante de desafios externos. "Continuaremos a atividade de criação de uma arquitetura financeira independente, sustentável frente aos desafios externos, que seja uma via garantida e confiável para abastecer nossos empresários e todos os cidadãos de nossos países com os bens e serviços necessários", afirmou.

Durante sua participação no evento, o vice-chanceler russo também declarou que Rússia e Brasil compartilham posições contrárias às sanções unilaterais e ao protecionismo adotado por países ocidentais. "Estamos convictos de que o protecionismo dos países ocidentais e a violação do regime de nação mais favorecida minam o desenvolvimento econômico mundial e aprofundam o abismo entre Estados ricos e pobres", disse.

Ryabkov acrescentou que os dois países defendem a redução de barreiras comerciais e a ampliação de condições mais equilibradas para as relações econômicas internacionais. "Já aplicamos esses enfoques em nosso trabalho em diversas plataformas, incluindo o BRICS", concluiu.