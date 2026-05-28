Celso Amorim reforça parceria entre Brasil e Rússia em fórum internacional de segurança em Moscou

247 - O assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, embaixador Celso Amorim, participou entre os dias 26 e 29 de maio do Fórum Internacional de Segurança, realizado em Moscou, na Rússia. O encontro reuniu representantes de mais de 100 países e dezenas de organizações internacionais para discutir desafios globais relacionados à paz, estabilidade e segurança internacional.

Segundo informações divulgadas pelo governo brasileiro, o evento contou com a presença de conselheiros de segurança nacional, autoridades governamentais, especialistas e representantes de organismos multilaterais. Paralelamente à conferência, também foi promovido um almoço de trabalho entre representantes dos países que integram o BRICS.

Durante a agenda em Moscou, Celso Amorim manteve reuniões bilaterais com integrantes do alto escalão do governo russo. Entre os interlocutores estiveram Yuri Ushakov, assessor do presidente Vladimir Putin para política externa; o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov; o presidente do Conselho Naval e assessor presidencial, Nikolai Patruschev; além do secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu.

Os encontros serviram para aprofundar o diálogo entre Brasil e Rússia em temas considerados estratégicos pelos dois países. As conversas abordaram a conjuntura internacional, iniciativas voltadas à promoção da estabilidade global e mecanismos de solução pacífica de controvérsias internacionais.

Nas reuniões, as autoridades destacaram a importância dos encontros recentes realizados no âmbito da Comissão de Alto Nível de Cooperação (CAN), além da ampliação da cooperação tecnológica e comercial entre brasileiros e russos. Celso Amorim também ressaltou a necessidade de ampliar e diversificar as exportações brasileiras para a Rússia, com o objetivo de buscar maior equilíbrio na balança comercial bilateral.

Brasil e Rússia reafirmaram ainda o compromisso com a manutenção de um diálogo político de alto nível. Segundo o governo brasileiro, ambos os países defenderam a multipolaridade, o fortalecimento do multilateralismo e uma arquitetura internacional fundamentada na Carta das Nações Unidas, em defesa de uma ordem global “mais equilibrada e livre de hegemonias”.

Além das reuniões com autoridades russas, Amorim se encontrou com o conselheiro de Segurança Nacional da Suíça, Gabriel Lüchinger. Na ocasião, os representantes discutiram o cenário internacional, iniciativas diplomáticas para prevenção e resolução de conflitos e possibilidades de cooperação em temas ligados à segurança internacional.

O assessor especial da Presidência também participou de uma reunião com o vice-secretário do Conselho de Segurança do Irã e chefe da delegação iraniana, Ali Baghaeri Kani. O diálogo teve como foco a situação no Oriente Médio e os esforços diplomáticos em andamento na região.

Durante a conversa, foi lembrada a Declaração de Teerã, firmada em 2010, como exemplo de iniciativa voltada à construção de soluções negociadas para controvérsias internacionais.

A participação brasileira no Fórum Internacional de Segurança de Moscou reforça a estratégia do governo brasileiro de ampliar o diálogo internacional e fortalecer a cooperação diplomática em temas ligados à segurança global. A delegação brasileira no evento também contou com representantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e do Ministério da Defesa.