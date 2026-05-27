Lavrov e Celso Amorim discutem coordenação entre Brasil e Rússia

247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, reuniu-se na terça-feira (26) com o ex-chanceler brasileiro, Celso Amorim, assessor especial do presidente Lula (PT) para assuntos internacionais, em um encontro voltado à avaliação do cenário global e ao fortalecimento da coordenação diplomática entre Rússia e Brasil, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

A reunião ocorreu durante a participação de Amorim, que chefia a delegação brasileira, no I Fórum Internacional de Segurança, realizado na região de Moscou entre 26 e 29 de maio. Segundo o comunicado oficial russo, o diálogo foi conduzido em um ambiente descrito como tradicionalmente construtivo e de confiança.

Celso Amorim e Sergey Lavrov (Photo: Ministério das Relações Exteriores da Rússia) Ministério das Relações Exteriores da Rússia

Durante a conversa, Lavrov e Amorim trocaram avaliações sobre temas centrais da conjuntura internacional. Entre os assuntos discutidos estiveram a situação no Oriente Médio, o cenário na região do Golfo Pérsico, os acontecimentos na América Latina e a guerra na Ucrânia.

O encontro também serviu para reafirmar a disposição mútua de ampliar a coordenação entre os dois países no campo da política externa. De acordo com a nota, Moscou e Brasília pretendem seguir aprofundando a articulação em espaços multilaterais considerados estratégicos.

Entre os formatos citados estão o BRICS, a Organização das Nações Unidas e o G20. Esses fóruns têm sido utilizados por Rússia e Brasil para tratar de temas ligados à segurança internacional, desenvolvimento, governança global e equilíbrio nas relações entre países do Sul Global e potências tradicionais.

A presença de Celso Amorim no fórum em Moscou ocorre em meio a um contexto internacional marcado por tensões geopolíticas, conflitos regionais e disputas em torno da reorganização da ordem global. Nesse cenário, o Brasil tem buscado manter canais de diálogo com diferentes atores internacionais, preservando sua tradição diplomática de defesa da negociação e do multilateralismo.

O comunicado russo não informou detalhes adicionais sobre eventuais propostas concretas discutidas no encontro, nem mencionou declarações públicas de Lavrov ou Amorim após a reunião.