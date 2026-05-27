Ucrânia ataca Sebastopol, na Crimeia, com drones e mísseis
Defesa aérea relatou mais de 20 drones abatidos em Sebastopol; governador afirmou que não há vítimas registradas até o momento
247 - As forças armadas da Ucrânia realizaram um ataque combinado contra Sebastopol, na Crimeia, usando drones e, possivelmente, mísseis Storm Shadow, segundo informou o governador Mikhail Razvozhayev.
De acordo com a TASS, Razvozhayev afirmou que unidades de defesa aérea e equipes móveis atuaram ao longo da noite para conter a ofensiva contra a cidade. Em mensagem publicada no Telegram, o governador disse que o ataque envolveu diferentes meios aéreos empregados pelas forças ucranianas.
“Durante toda a noite, unidades de defesa aérea e equipes móveis de defesa aérea repeliram um ataque combinado a Sevastopol. Os militares ucranianos atacaram a cidade com diversas capacidades aéreas, incluindo, presumivelmente, mísseis Storm Shadow”, escreveu Razvozhayev.
Mais de 20 drones abatidos
Segundo o governador, mais de 20 drones foram derrubados sobre diferentes áreas de Sevastopol. Entre os pontos citados estão North Side, Fiolent, a Baía de Sebastopol e a Baía de Omega.
“Mais de 20 drones foram abatidos sobre a área de North Side, Fiolent, a Baía de Sevastopol e a Baía de Omega”, afirmou Razvozhayev.
A informação indica que o ataque teve alcance sobre várias regiões da cidade, mobilizando sistemas de defesa aérea durante a madrugada.
Míssil atingiu prédio ligado ao Banco Central
Ainda conforme o relato do governador, um dos mísseis atingiu o edifício da filial principal do Banco Central na região sul, em Sevastopol. O impacto provocou incêndio no telhado do prédio e quebrou janelas de imóveis próximos.
Razvozhayev também relatou danos em vários apartamentos e em um prédio administrativo. Até o momento, no entanto, não há registro de vítimas.
O ataque ocorre em meio à continuidade das ações militares envolvendo a Ucrânia e a Crimeia, com Sebastopol novamente sendo alvo de operações aéreas, segundo as autoridades locais citadas pela agência russa.