247 - As forças armadas da Ucrânia realizaram um ataque combinado contra Sebastopol, na Crimeia, usando drones e, possivelmente, mísseis Storm Shadow, segundo informou o governador Mikhail Razvozhayev.

De acordo com a TASS, Razvozhayev afirmou que unidades de defesa aérea e equipes móveis atuaram ao longo da noite para conter a ofensiva contra a cidade. Em mensagem publicada no Telegram, o governador disse que o ataque envolveu diferentes meios aéreos empregados pelas forças ucranianas.

“Durante toda a noite, unidades de defesa aérea e equipes móveis de defesa aérea repeliram um ataque combinado a Sevastopol. Os militares ucranianos atacaram a cidade com diversas capacidades aéreas, incluindo, presumivelmente, mísseis Storm Shadow”, escreveu Razvozhayev.

Mais de 20 drones abatidos

Segundo o governador, mais de 20 drones foram derrubados sobre diferentes áreas de Sevastopol. Entre os pontos citados estão North Side, Fiolent, a Baía de Sebastopol e a Baía de Omega.

“Mais de 20 drones foram abatidos sobre a área de North Side, Fiolent, a Baía de Sevastopol e a Baía de Omega”, afirmou Razvozhayev.

A informação indica que o ataque teve alcance sobre várias regiões da cidade, mobilizando sistemas de defesa aérea durante a madrugada.

Míssil atingiu prédio ligado ao Banco Central

Ainda conforme o relato do governador, um dos mísseis atingiu o edifício da filial principal do Banco Central na região sul, em Sevastopol. O impacto provocou incêndio no telhado do prédio e quebrou janelas de imóveis próximos.

Razvozhayev também relatou danos em vários apartamentos e em um prédio administrativo. Até o momento, no entanto, não há registro de vítimas.

O ataque ocorre em meio à continuidade das ações militares envolvendo a Ucrânia e a Crimeia, com Sebastopol novamente sendo alvo de operações aéreas, segundo as autoridades locais citadas pela agência russa.