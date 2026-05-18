247 - A Rússia acusou a Ucrânia de ampliar ataques contra civis em Donetsk, após ações com drones que atingiram moradores e infraestrutura civil na República Popular de Donetsk. As informações são da agência TASS.

Rodion Miroshnik, embaixador itinerante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia para crimes atribuídos ao regime de Kiev, afirmou em publicação no Telegram que as forças ucranianas avançam “ativamente” para uma escalada da chamada guerra terrorista, tendo como alvo a população pacífica e estruturas civis.

De acordo com o diplomata russo, nas últimas 24 horas, quatro civis ficaram feridos e uma pessoa morreu na República Popular de Donetsk. Ele atribuiu as vítimas a uma série de ataques realizados por drones contra áreas civis da região.

“As forças ucranianas realizaram uma série de ataques com drones contra alvos civis na República Popular de Donetsk. Elas visaram deliberadamente moradores pacíficos”, declarou Miroshnik.

Crimes de guerra

O representante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que os ataques observados nos últimos dias indicariam uma intensificação das ações de Kiev contra civis e infraestrutura não militar.

“Com base em nossas observações, fica claro que Kiev está intensificando ativamente a guerra terrorista, realizando ataques deliberados contra a população civil e a infraestrutura, o que só pode ser interpretado como crimes de guerra”, acrescentou.

Segundo Miroshnik, os ataques atribuídos às forças ucranianas teriam como objetivo atingir diretamente moradores da República Popular de Donetsk, em meio ao agravamento das hostilidades na região.

Diplomata russo promete resposta

O embaixador itinerante também afirmou que haverá reação contra os responsáveis pelos ataques. Ele disse que medidas retaliatórias “contra os assassinos e terroristas não demorarão a chegar”.

A declaração reforça o tom adotado por Moscou diante dos recentes ataques denunciados na República Popular de Donetsk, em um contexto de intensificação das acusações russas contra Kiev por ações dirigidas a civis e infraestrutura civil.