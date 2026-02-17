Questão territorial domina nova rodada de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia

247 - Representantes da Ucrânia e da Rússia se reúnem nesta terça-feira (17) e quarta-feira (18) em Genebra, na Suíça, para uma nova rodada de negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos. O encontro ocorre em um momento de impasse prolongado e deve ter como foco principal a disputa territorial, considerada o maior entrave para qualquer avanço concreto entre as partes.

De acordo com a Reuters, o Kremlin indicou que o tema central das conversas será a questão das terras ocupadas pela Rússia, num cenário em que as expectativas por um grande progresso permanecem baixas, especialmente diante das divergências profundas sobre Donetsk e outras regiões estratégicas.

Principal obstáculo

A Rússia exige que a Ucrânia ceda os cerca de 20% restantes da região de Donetsk que Moscou ainda não conseguiu capturar integralmente. Kiev, no entanto, mantém a recusa em abrir mão do território, o que reforça o clima de impasse antes mesmo do início formal da rodada em Genebra.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a proposta russa é discutir um conjunto mais amplo de temas, com destaque para o controle territorial.

"Desta vez, a ideia é discutir uma gama mais ampla de questões, incluindo, na verdade, as principais. As principais questões dizem respeito tanto aos territórios quanto a tudo o mais relacionado às reivindicações que apresentamos", disse Peskov a repórteres.

Trump pressiona Kiev e Moscou

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem intensificando a pressão sobre Moscou e Kiev para alcançar um entendimento que encerre o conflito, considerado o maior enfrentamento militar na Europa desde 1945.

Questionado por jornalistas a bordo do Air Force One sobre o que esperava das conversas, Trump indicou que vê a Ucrânia como peça-chave para acelerar as negociações.

"Bem, teremos conversas importantes. Vai ser muito fácil. Quer dizer, veja bem, até agora, a Ucrânia precisa se sentar à mesa de negociações rapidamente. É tudo o que vou dizer", afirmou Trump.

COnversas em Genebra

A rodada na Suíça acontece após duas tentativas anteriores em Abu Dhabi, descritas por ambos os lados como “construtivas”, mas incapazes de produzir avanços relevantes. A mudança de local para Genebra foi definida em meio ao esforço diplomático norte-americano para retomar um canal mais efetivo de diálogo.

O encontro ocorre também às vésperas do quarto aniversário do início da Operação Militar Especial, iniciada em 24 de fevereiro de 2022. Desde então, o conflito provocou dezenas de milhares de mortes, deslocou milhões de pessoas e destruiu diversas cidades e vilarejos ucranianos.

Atualmente, a Rússia ocupa cerca de 20% do território nacional da Ucrânia, incluindo a Crimeia e áreas do leste do país, especialmente no Donbass, que já haviam sido tomadas antes da ofensiva de 2022. Além disso, ataques recentes contra a infraestrutura energética deixaram centenas de milhares de ucranianos sem aquecimento e eletricidade em pleno inverno rigoroso.

Expectativas baixas

O Kremlin informou que a delegação russa será liderada por Vladimir Medinsky, assessor do presidente Vladimir Putin. A escolha, no entanto, foi recebida com desconfiança por Kiev, já que negociadores ucranianos o acusaram anteriormente de usar discursos históricos para justificar a operação militar, o que contribui para reduzir ainda mais as expectativas de avanço.

Também participarão da delegação russa o chefe da inteligência militar, Igor Kostyukov, enquanto Kirill Dmitriev, enviado especial de Putin, integrará um grupo separado voltado a questões econômicas.

Do lado ucraniano, a delegação será chefiada por Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa. Zelenskiy também enviou seu chefe de gabinete, Kyrylo Budanov, além do assessor presidencial Serhiy Kyslytsya.

Antes de embarcar para Genebra, Umerov reiterou que o objetivo ucraniano segue sendo uma solução definitiva para o conflito.

Zelenskiy, por sua vez, demonstrou ceticismo ao comentar o ambiente das negociações durante a Conferência de Segurança de Munique, no último sábado.

Impasses incluem Zaporizhzhia

Além da disputa territorial, Rússia e Ucrânia permanecem distantes em outros pontos considerados estratégicos. Entre eles estão o controle da usina nuclear de Zaporizhzhia e a possível presença de tropas ocidentais em território ucraniano no período pós-guerra, tema altamente sensível para Moscou.

Segundo uma fonte ouvida pela Reuters, os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner representarão o governo Trump nas negociações. Eles também devem participar de reuniões paralelas em Genebra envolvendo o Irã ao longo da semana.

A rodada de Genebra se inicia sob um clima de forte tensão, impasses persistentes e baixa expectativa de resultados concretos, enquanto a guerra segue impondo custos humanos e materiais devastadores à Ucrânia e mantendo a Europa em estado permanente de alerta geopolítico.