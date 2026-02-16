Negociações em Genebra abordarão territórios e temas centrais, diz Kremlin

247 - As próximas negociações sobre o conflito na Ucrânia, previstas para ocorrer em Genebra na terça e quarta-feira (18), deverão tratar de todos os temas considerados centrais por Moscou, incluindo questões territoriais. A informação foi confirmada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao anunciar detalhes da nova rodada de consultas em formato trilateral.

De acordo com a agência russa TASS, Peskov afirmou que, diferentemente das reuniões realizadas anteriormente em Abu Dhabi, o encontro na Suíça terá uma pauta ampliada e abrangerá um conjunto mais abrangente de tópicos estratégicos.

Segundo o porta-voz, “desta vez, planejamos discutir um conjunto mais amplo de questões, concentrando-nos nas principais relacionadas aos territórios e outras demandas. É por isso que a presença do nosso negociador-chefe, [Vladimir] Medinsky, é necessária”. A declaração indica que o foco da delegação russa estará nas reivindicações consideradas prioritárias pelo governo de Moscou.

A rodada em Genebra manterá o formato trilateral envolvendo Rússia, Estados Unidos e Ucrânia. Conforme anunciado por Peskov, a delegação russa será liderada pelo assessor presidencial Vladimir Medinsky, que assume o posto de principal negociador do país nessa etapa do diálogo diplomático.

As consultas anteriores ocorreram nos dias 23 e 24 de janeiro, também em formato trilateral, em Abu Dhabi. Na ocasião, a equipe russa foi chefiada por Igor Kostyukov, diretor da Diretoria Principal do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia. Uma segunda rodada foi realizada na capital dos Emirados Árabes Unidos nos dias 4 e 5 de fevereiro.

A nova reunião em Genebra representa, segundo o Kremlin, uma etapa ampliada das tratativas voltadas à busca de uma solução para o conflito ucraniano, com ênfase especial nas questões territoriais e nas demais demandas consideradas essenciais por Moscou.