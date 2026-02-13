Rússia acusa Ocidente de travar guerra informacional contra países soberanos

247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou na quinta-feira (12), em Moscou, que países ocidentais promovem uma “guerra informacional” contra Estados que adotam uma política “independente e soberana”. A declaração foi feita durante encontro com o chanceler de Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, no contexto da assinatura de documentos bilaterais, segundo a RT Brasil.

A reunião teve como foco o fortalecimento da base jurídica das relações estratégicas entre Moscou e Uagadugu, em meio à ampliação da cooperação política, econômica e militar entre os dois países.

Lavrov sustentou que, diante do que classificou como uma ofensiva comunicacional conduzida pelo Ocidente, torna-se necessário intensificar a articulação na área da informação. Para o chanceler russo, é preciso estabelecer “passos práticos” que reforcem a atuação de veículos russos no exterior e permitam “levar a verdade sobre nossas abordagens à opinião pública mundial”.

O ministro destacou que meios de comunicação russos já operam em Burkina Faso e em nações vizinhas, e defendeu o aprofundamento desse trabalho como parte de uma estratégia mais ampla de cooperação.

Além da pauta informativa, Lavrov ressaltou que a agenda bilateral contempla parcerias nas áreas militar e técnico-militar, ações conjuntas de combate ao terrorismo e o fortalecimento dos laços econômicos. Nesse sentido, mencionou a reativação da Comissão Intergovernamental de Cooperação Comercial e Econômica como instrumento para impulsionar projetos conjuntos.

O chanceler russo também agradeceu o apoio de Burkina Faso às iniciativas de Moscou em organismos multilaterais, especialmente na Organização das Nações Unidas (ONU). Ao comentar a posição do país africano sobre a crise na Ucrânia, Lavrov classificou a postura como “equilibrada, objetiva e honesta”.

A reunião em Moscou reforça a aproximação estratégica entre Rússia e Burkina Faso em um cenário internacional marcado por disputas geopolíticas e embates narrativos no campo da comunicação global.