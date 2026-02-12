Rússia avalia enviar petróleo a Cuba como ajuda humanitária

247 - A Rússia estuda fornecer petróleo e derivados a Cuba como forma de ajuda humanitária, em meio às restrições econômicas e energéticas enfrentadas pela ilha caribenha. A sinalização foi feita pela Embaixada Russa em Havana nesta quarta-feira (11), ao comentar a situação do abastecimento cubano diante das pressões internacionais.

Segundo informações divulgadas pela Sputnik Brasil, diplomatas russos afirmaram que “A Rússia planeja fornecer petróleo e derivados a Cuba como ajuda humanitária em um futuro próximo”. A representação diplomática destacou ainda que o país caribenho necessita do apoio de aliados e que Moscou tem reiterado sua disposição de colaborar nesse contexto.

O governo cubano sustenta que os Estados Unidos utilizam o bloqueio energético como instrumento para pressionar a economia da ilha e agravar as condições de vida da população. Nesse cenário, a possível iniciativa russa de enviar petróleo é apresentada como um gesto de apoio em meio às tensões geopolíticas que envolvem Havana, Washington e seus parceiros comerciais.

A articulação evidencia o impacto das medidas norte-americanas sobre o comércio energético na região e reforça o papel da Rússia como aliada estratégica de Cuba diante das restrições impostas pelos Estados Unidos.