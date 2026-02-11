Companhias aéreas russas suspendem voos para Cuba em meio à crise energética causada pelos EUA

247 - Duas companhias aéreas russas suspenderam voos para Cuba após o agravamento da crise energética e escassez de querosene de aviação no país caribenho causada pelos bloqueios e pressões dos Estados Unidos. A decisão foi anunciada na quarta-feira (11), quando as empresas Rossiya e Nordwind confirmaram a retirada de turistas russos da ilha. As informações são do jornal O Globo.

A crise em Cuba se intensificou após a interrupção do envio de petróleo da Venezuela, depois que forças dos Estados Unidos sequestraram o presidente venezuelano Nicolás Maduro no início de janeiro. As companhias informaram que, a partir de quinta-feira (12), realizarão apenas voos específicos para transportar cidadãos russos de volta ao país. Após essa etapa, as operações serão suspensas por tempo indeterminado.

Ausência de navios com combustível em portos cubanos

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também assinou uma ordem executiva que ameaça impor tarifas adicionais a países que forneçam petróleo à ilha. Especialistas em monitoramento marítimo afirmaram que, nas últimas semanas, nenhum navio estrangeiro com combustível atracou em portos cubanos. No Telegram, uma agência russa de aviação civil informou que as suspensões ocorreram devido "às dificuldades de abastecimento de combustível".

As empresas russas se juntaram a companhias que já haviam interrompido voos para Cuba, como Air Canada, Air Transat e WestJet. Outras empresas internacionais mantêm rotas com a ilha, mas passaram a realizar escalas em outros países do Caribe para reabastecimento, como forma de preservar as operações.

Diante do cenário de intensificação de agressões e ameaças estadunidenses, o governo cubano anunciou medidas emergenciais. Entre elas estão a adoção de semana de trabalho de quatro dias em empresas públicas e restrições na venda de combustível. Rússia e Cuba mantêm cooperação histórica desde o período soviético. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou: "Estamos discutindo possíveis soluções com nossos amigos cubanos, ao menos para oferecer a assistência que pudermos".