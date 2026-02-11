China reafirma apoio a Cuba e rejeita ingerência externa

247 - A China voltou a manifestar apoio político e diplomático a Cuba, reiterando sua oposição a qualquer tipo de ingerência externa contra a ilha e defendendo o direito do país caribenho ao desenvolvimento soberano. A posição foi expressa por autoridades do governo chinês em declarações recentes que reforçam a aliança estratégica entre Pequim e Havana.

De acordo com a agência Prensa Latina, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, destacou na terça-feira (10), que Pequim apoia Cuba na defesa de sua soberania e segurança nacionais. Segundo ele, o governo chinês “se opõe firmemente a ações desumanas que privam o povo cubano de seu direito ao desenvolvimento”. O porta-voz acrescentou ainda que a China fará “todo o possível, como sempre, para fornecer apoio e assistência a Cuba”.

A declaração ocorre em meio à intensificação dos laços bilaterais entre os dois países. Na semana anterior, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, também reafirmou o compromisso de seu país com Havana. Ele sublinhou o “firme apoio” da China a Cuba e a decisão de permanecer ao lado da ilha na defesa de sua soberania e segurança nacionais.

O chanceler chinês também destacou a “luta tenaz e a coragem do povo cubano em seu desafio à hegemonia”, além de mencionar o respeito internacional conquistado pela ilha. As declarações reforçam a convergência política entre China e Cuba em temas relacionados à soberania nacional e à oposição a pressões externas.