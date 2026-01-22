Cuba agradece à China doação de 30 mil toneladas de arroz em meio a bloqueio dos EUA

247 - O governo de Cuba realizou na segunda-feira (19), em Havana, uma cerimônia oficial para agradecer a doação de 30 mil toneladas de arroz enviada pela República Popular da China, em um momento marcado por dificuldades econômicas e pelo endurecimento do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos ao país caribenho.

A informação foi divulgada pela agência Prensa Latina. O ato ocorreu no Centro de Carga e Descarga do Ministério do Comércio Interno e reuniu autoridades cubanas e representantes diplomáticos chineses, que destacaram o caráter estratégico e solidário da cooperação bilateral.

Durante o evento, o vice-primeiro-ministro de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, afirmou que a doação representa “uma expressão concreta da cooperação exemplar, incondicional e altruísta da República Popular da China” com Cuba. Segundo ele, o apoio chinês vai além do envio de alimentos e inclui ações no setor energético e iniciativas voltadas ao fortalecimento da produção nacional de arroz, com o objetivo de alcançar a autossuficiência alimentar.

“Reconhecemos e agradecemos profundamente esta ajuda num momento complexo em que os níveis de agressão estão aumentando e o bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos contra o povo cubano está se intensificando de uma forma sem precedentes”, declarou Pérez-Oliva. Em sua fala, o dirigente acrescentou: “Agradecemos imensamente este gesto, que é uma expressão concreta da construção de uma comunidade com um futuro compartilhado entre os povos de Cuba e da China”.O embaixador da China em Cuba, Hua Xin, explicou que os carregamentos fazem parte do projeto de assistência alimentar emergencial do governo chinês destinado à maior ilha das Antilhas. “Essa assistência não apenas incorpora os profundos laços de amizade especial entre as duas nações, mas também demonstra o compromisso inabalável de permanecerem unidos mesmo em tempos difíceis”, afirmou o diplomata.

Segundo informações apresentadas durante a cerimônia, dois carregamentos iniciais, de 2.400 toneladas cada, já foram recebidos pelo terminal de contêineres de Mariel e pelo porto de Santiago de Cuba. De acordo com Pérez-Oliva, esses volumes serão distribuídos de forma imediata e gratuita à população cubana. Ainda no primeiro semestre do ano, outros dois carregamentos devem chegar ao país, completando o total de 30 mil toneladas doadas.

O embaixador Hua Xin detalhou que um terceiro lote, com 15.600 toneladas, já está pronto para envio, enquanto um quarto carregamento, de 9.600 toneladas, deverá ser despachado em meados de fevereiro, beneficiando toda a população da ilha. Ele ressaltou que o governo chinês está acelerando ao máximo o ritmo do projeto de ajuda.

Além da assistência alimentar, o diplomata destacou o apoio da China às regiões cubanas afetadas pelo furacão Melissa. Segundo ele, em novembro de 2025, seis lotes de alimentos foram enviados de forma emergencial por via aérea, acompanhados de suprimentos essenciais, como lâmpadas solares, materiais para telhados e colchões, que chegaram neste mês por via marítima ao porto de Santiago de Cuba, contribuindo para a reconstrução das províncias do leste do país.

“Entendemos profundamente que a verdadeira amizade se revela nos momentos de maior necessidade”, afirmou Hua Xin. Em sua avaliação, a China tem se mantido como um parceiro central de Cuba diante da complexa conjuntura internacional. “Cada grão de arroz entregue hoje simboliza o compromisso inabalável do povo chinês de jamais abandonar os cubanos”, declarou. Ele concluiu ressaltando que, com o esforço conjunto dos dois países, “nenhum bloqueio será capaz de extinguir a chama da esperança, nem qualquer dificuldade será capaz de impedir o caminho a seguir”, reafirmando a disposição de Pequim em fortalecer ainda mais a cooperação bilateral no futuro.