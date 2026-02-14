Trump pressiona Zelensky por avanço em acordo e alerta para “grande oportunidade” de paz

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (13), que o líder ucraniano, Vladimir Zelensky, precisa avançar em direção a uma solução para o conflito envolvendo a Rússia, sob risco de perder o que classificou como uma oportunidade importante para a paz.

A declaração foi divulgada pela agência russa TASS, que noticiou as falas feitas por Trump em Washington. Segundo o presidente norte-americano, Moscou estaria disposta a negociar um acordo, mas Zelensky precisaria agir com rapidez para não desperdiçar o momento.

Trump foi direto ao apontar o que considera ser uma necessidade de movimentação imediata por parte do governo ucraniano.

"Zelensky vai ter que se mexer. A Rússia quer fechar um acordo, e Zelensky vai ter que se mexer, senão vai perder uma grande oportunidade. Ele precisa agir", disse o chefe da Casa Branca.

A fala reforça a posição de Trump de que o desfecho do conflito depende de uma iniciativa concreta de Kiev para avançar nas negociações. O presidente dos Estados Unidos não apresentou detalhes sobre os termos do eventual acordo ou sobre quais seriam os próximos passos esperados de Zelensky.

A declaração ocorre em meio à continuidade da guerra e à intensificação de pressões internacionais por uma saída diplomática, enquanto o cenário militar e político segue instável.